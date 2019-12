Erdoğan: Bu millet kömür için oy atmaz

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, "Bu millet bir çuval kömüre, bir çuval una oyunu satmayacak kadar onurludur, gururludur, işte birilerinin görmediği budur" dedi.



Erdoğan, "Milletin zekasını, ferasetini, hakimiyetini kararını ve tercihini aşağılamaya tahkire kadar götürüyorlar işi. ’Göbeğini kaşıyanlar oy veriyor AK Parti’ye’ diyorlar . ’Bu ülkenin zencileri oy veriyor’ diyorlar. Ama millet bunları yutmuyor ve elinin tersiyle tokadı atıyor ve sandığa da gömüyor" diye konuştu.



Kızılcahamam'da başlayan AKP’nin 13. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, toplantının amacının durum değerlendirmesi ve özeleştiri yapmak, heyecanları tazelemek olarak açıkladı. Erdoğan, "Konuşmaktan, diyalogdan, tartışmaktan, istişare etmekten asla kaçınmıyor, her fırsatta aynaya bakıp kendi muhasebemizi yapıyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz, istişare toplantılarıyla Türk siyasetinde katılımcılık noktasında numune gösterilecek bir uygulamanın içinde olduk" dedi.



Dicle'den Meriç'e...



"Unutmayalım ki 70 milyon vatandaşımızın sorumluluğu, 780 bin kilometre kare vatan toprağının yükü bizim omuzlarımızdadır" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dicle’den, Fırat’tan, Meriç’e, Karadeniz’den Akdeniz’e, Edirne’den Ardahan’a kadar her karış ülke toprağının mesuliyeti bizim üzerimizdedir. Bu yük ne kadar ağır olursa olsun bu mesuliyet ne kadar zahmetli olursa olsun bu güne kadar gururla, onurla, şerefle taşıdık bundan sonra da aynı hassasiyetle taşımaya devam edeceğiz.

Şunu hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız, bu millet bizlere bir emanet verdi, bu emanetin anlamını, önemini, kutsallığını bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz. Emanetin asıl sahibi aziz milletimizdir. Bizim şahsi bir hırsımız yok, bizim tamahımız yok, bizim kibrimiz yok, koltuk sevdamız makam mevki takıntımız yok. Biz millete hizmetkar olmakla, milletin gözüne girebilmiş, gönlünde yer alabilmiş olmakla, milletimizin hayır duasını almakla mutlu oluyoruz."



'Benim milletim yutmuyor'



Erdoğan, şöyle devam etti: "AK Parti’nin ne olduğunu, ne olmadığını, neler yaptığını milletimiz çok iyi biliyor. Kimse AK Parti’yi olduğundan farklı göstermeye çalışmasın. Bakıyorsunuz, akla hayale gelmedik analizlerle siyaseti bilmeyen anlamayan, halkın arasına karışmayanların yaptığı analizlerle Türkiye’yi mahkum etmek istiyorlar. Ondan sonra ’AK Parti’nin lideri nedense çok kızgın’ diyorlar. Hayır, ben gerçekleri anlatıyorum, işinize gelmediği için böyle bir yaftalamayı yapıyorsunuz. Ve bunları benim milletim onlardan çok daha iyi biliyor. Bu analizleri, benim milletim yutmuyor ve yutmayacak da... AK Parti’yi bu yanlış analizlerle izah etmeye, AK Parti’nin milletten gördüğü teveccühü kendilerine göre farklı bir şekilde aydınlatmaya çalışıyorlar. Sanki ellerinde bir röntgen cihazı var, beyinlerimizin arkasını görmeye çalışıyor, bir de görüyorlarmış gibi kati yorumlar yapıyorlar.



’AK Parti neden bu kadar oy alıyormuş, neymiş kömür dağıtıyormuş, un dağıtıyormuş, yoksulu, yoksulluğu istismar ediyormuş, her kişiye bir tane Cumhuriyet altını veriyormuş, varoşları istismar ediyormuş’, söyledikleri bu... Bundan farklı bir şey duydunuz mu bunlardan? Milletin zekasını, ferasetini, hakimiyetini kararını ve tercihini aşağılamaya, tahkire kadar götürüyorlar işi. ’Göbeğini kaşıyanlar oy veriyor AK Parti’ye’ diyorlar . ’Bu ülkenin zencileri oy veriyor’ diyorlar. Ama millet bunları yutmuyor ve elinin tersiyle tokadı atıyor ve sandığa da gömüyor. Bu millet bir çuval kömüre, bir çuval una oyunu satmayacak kadar onurludur, gururludur, işte birilerinin görmediği budur."