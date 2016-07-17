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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan: Bu iş gevşemeye gelmez, bu hafta çok önemli, meydanları doldurmalısınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi yaptığı meydan davetine devam ediyor

17 Temmuz 2016 21:21

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin yaşandığı gece, TSK içindeki cuntacı bir grup askerin "yönetime el koyduğunu" açıklamasının ardından yaptığı 'meydan daveti' devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Aşık, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen başarısız darbe girişiminden sonra bugün de meydan davetlerini tekrarladılar. 

 

Erdoğan: Gevşemeye gelmez!..

 

"Gevşemek yok. Bu defa özellikle bu hafta çok önemlidir" diyen Erdoğan, "Aynı şekilde meydanlardan ayrılmayacağız. Meydanları sizler doldurmalısınız. Gevşemeye gelmez. Bu iş 12 saatlik bir operasyon değildir. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, darbe girişiminin 'paralel yapılanma'nın işi olduğunu öne sürerek, "Her olayda hayır vardır kelamınca farklı bir noktaya geldik. Kaçacakları bir yer yok, inlerine gireceğiz demiştik, şimdi tam anlamıyla girdik" dedi.

 

Yıldırım: Demokrasi nöbetlerine devam edeceğiz

 

Başbakan Binali Yıldırım, 161 kişinin hayatını kaybettiği darbe girişimi ilişkin olarak, "Hayat artık normale döndü, vatandaşlarımız işini bitirdikten sonra Ankara Kızılay, İstanbul Taksim başta olmak üzere meydanlara gitsin. Her yerde adeta bir şenlik havasında demokrasi nöbetlerine devam edeceğiz." çağrısında bulundu. Yıldırım, "bir müddet daha akşam demokrasi nöbetlerine devam edeceğini" açıkladı.

 

Işık: Cumhurbaşkanımız 'tamam bu işe gerek kalmadı' diyene kadar...

 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, meydan eylemlerini devam etmesi gerektiğini belirterek, Dün gece, bugün, yarın, Sayın Cumhurbaşkanımız 'tamam bu işe gerek kalmadı' diyene kadar, bu eylemler sınırda nöbet beklemekle eşdeğerdir. Bunu yapmakla millet iradesine sahip çıktı" diye konuştu. Savunma Bakanı Işık, Erdoğan'ın "Bu iş 12 saatlik bir iş değildir" sözleriyle ilgili olarak, "Bu bir hafta, bu işe teşebbüs edenlerin halkın kararlılığını görmesi açısında, Türkiye'de halkın demokasiye bağlılığını görmesi açısından önemli eylemler" dedi. 

 

Darbe gecesi ne olmuştu?

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK'nın "ülke yönetimine el koymasından" sonra ilk olarak CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, milletçe meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar" demişti

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