Erdoğan bu fotoğrafa çok kızacak

T24- Cumhuriyet gazetesinin "Cumertesi" mizah ekinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Photoshop'la "cüce" yapıldı.

Gazetenin Cumartesi ekinde yayımlanan (7 Mayıs 2011) haber şöyle:









Başbakan ameliyatla cüce oldu!

Başbakan Erdoğan, CHP ve MHP’ye gizli kamera çekimli kasetleri gündeme getirerek saldırırken aniden rahatsızlandı ve özel bir ambulans-uçakla ABD’ye götürüldü. Houston Hastanesi’nde acil olarak ameliyata alınan Başbakan, 7 saatlik başarılı bir operasyonla cüce haline getirildi. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başı Dr. Ouktem, "Başbakanınız 1.85 boyuyla sürekli belden aşağı vurmaya çalıştığı için rahatsızlandı, zamanında müdahale etmeseydik kambur kalacaktı. Artık 97 santimlik boyuyla rahatça, eğilip bükülmeden bel altı çalışabilir, hem de mazlum görünümüyle Türk halkından daha fazla oy toplayabilir.. " dedi...

Dün akşam saatlerinde hastaneden taburcu edilen Erdoğan, yeni haliyle kendini tanıtmak için turlara başladı ve ilk durak olarak Beyaz Saray’a gelerek kendisini Obama ailesine gösterdi. Fotoğrafta, Erdoğan’ın yeni ve sempatik haline hayranlıklarını gizleyemeyen Obama’lar ve minik eşine tam da alışamamış, buruk ve hüzünlü Emine hanım görülüyor.

Photoshop'a ayar gelebilir

İnternete filtrenin tartışıldığı bu günlerde Cumhuriyet’in yaptığı Photoshop uygulaması, ilerde Photoshop’a da filtre ayarı getirilmesi riskini de beraberinde getirdi. Adobe’den Türkiye’ye özel ’muhalif’, ’yandaş’ ve ’ekselanslarının grafikerleri’ gibi özel ayarlarla Photoshop programları geliştirmesinin talep edilebileceği konuşuluyor!

