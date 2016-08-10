Erdoğan: Bu dönemde kredi vermekten imtina eden bankalar, kendilerine yeni bir saf seçmiş demektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından bankalara "konut kredisi faizlerini indirmeleri" yönünde yaptığı çağrıyı yineledi. "Finans sektörünü kusura bakmasınlar, bu konuda biraz sıkıştıracağız" diyen Erdoğan, "Ülkemizin bu döneminde kredi vermekten imtina etmek şöyle dursun, uyduruk bahanelerle kredileri çağıran bankalara kendilerine yeni bir saf seçmişlerdir" ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle iştişare toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Farklı meşrep ve ideoloji sahibi kesimlerin bu ortamda birbirine gireceğini sanıyorlar ama ezber bozuldu, tam aksi oldu. Bir büyük Türkiye tablosu ortaya çıktı. Bilmiyorum, TBMM’yi gezme şansınız oldu mu? Parlamenter demokrasi bombalandı. Yeniden bir gazilik unvanına Meclis kavuştu. 100 kadar milletvekili gitti oturum yaptı. İşte bu. Biz bu güzel tabloyu sonuna kadar muhafaza etmekte, bunun için üzerimize düşenleri yerine getirmek zorundayız. O gece darbelerin karşısına dikilen her kardeşimizin, Yenikapı’yı dolduran milyonların vebalinin üzerimizde olduğunu biliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Ekonomimizi inşallah yatırım, istikrar, ihracat gibi yapılar üzerinde büyütmek, yapısal reformları sürdürmekte kararlıyız. Mali disiplinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Hep söylüyorum, sadece faiz oranları konusunda bankacılarla benim aramda anlaşmazlığımız var. Hele bu dönemde. Kardeşim, sürümden kazanacaksınız. Ekonominin prensipleri, kaideleri orada farklı, bizde farklı mı ya? Bu şekilde milleti aldatmanın, girişimcimizi aldatmanın bir faydası yok. Karınca şeyi gibi, incik büncük bir sözleşme getiriyorlar, siz de onu imzalatıyorsunuz. Bir an önce parayı alayım diyorsunuz, onda da bir an önce alamıyorsunuz ha. Finans sektörünü kusura bakmasınlar, bu konuda biraz sıkıştıracağız. Ülkemizin bu döneminde kredi vermekten imtina etmek şöyle dursun, uyduruk bahanelerle kredileri çağıran bankalara kendilerine yeni bir saf seçmişlerdir.