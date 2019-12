-ERDOĞAN: BU COĞRAFYADA KIRGINLIKLAR KALICI OLAMAZ ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizler 73 milyon insanımızla ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaşıyoruz. Tarih boyunca yaşadığımız her tecrübe, bizi, birbirimize hemhal kıldı, kardeş kıldı. Zaman içinde dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi gölgeleyen bazı hadiseler yaşansa da kırgınlıklar, küskünlükler, hiçbir zaman bu coğrafyada alıcı bulamamış, kalıcı olamamıştır'' değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milleti birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tüm vatandaşların mübarek Kurban Bayramını kutlayan Başbakan Erdoğan, bayramın, millete, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bayramın manasının yakınlaşmak, kaynaşmak, bölüşmek ve paylaşmak olduğuna işaret eden Erdoğan, dini bayramların cömertliğin, rahmetin, bereketin bolluk içinde yaşandığı, milletin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günler olduğunu belirtti. Bu nedenle tüm vatandaşlardan kini, nefreti, hasedi, dargınlıkları bir kenara bırakmalarını, birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe, dostça bir bayram geçirmelerini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bizim kültür ve inancımız darda kalana sahip çıkmayı, mazlum ve mağdurun hakkını savunmayı, muhtaç ve yoksulu korumayı, öksüz ve yetimleri sevindirmeyi, komşusu açken tok yatmamayı gerektirir. Bizler tarih boyunca bayramlarımızı bu anlayışla coşku içinde, heyecan içinde, birlik ve dirlik içinde kutladık. Bu bayramı da yine hep birlikte coşkuyla, sevinçle, neşeyle kutlayacak; acılarımızı ve mutluluklarımızı, yasımızı ve aşımızı paylaşarak yaşayacağız. Şunu asla unutmayalım: Bizler 73 milyon insanımızla ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaşıyoruz. Tarih boyunca yaşadığımız her tecrübe, bizi, birbirimize hemhal kıldı, kardeş kıldı. Zaman içinde dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi gölgeleyen bazı hadiseler yaşansa da kırgınlıklar, küskünlükler, hiçbir zaman bu coğrafyada alıcı bulamamış, kalıcı olamamıştır. Aziz milletimiz sabırla, sağduyuyla, metanetle, olgunlukla her türlü zorluğun, her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başarmış, ihtilafları değil ittifak noktalarını öne çıkararak, barış içinde bir arada yaşamayı sürdürmüştür. İnanıyorum ki bugünden sonra da aynı şuur ve sorumlulukla, istikrar ve güven içinde ülkemizi daha aydınlık yarınlara ulaştıracağız. Bu doğrultuda sekiz yıldan bu yana birçok reforma imza attık. İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti, millî birlik ve dayanışma yolunda büyük mesafeler kat ettik. Önümüzdeki dönemde milletimizden aldığımız yetkiyle bu reformlarımızı daha da hızlandıracak, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Nasıl ki geçmiş asırlarda el birliği, gönül birliği, kader birliği içinde büyük bir tarih yazdıysak, bu ülkenin aydınlık geleceğini de hep birlikte yazacağız; barış, refah, huzur ve istikrar üzerine bir geleceği inşa edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.'' Başbakan Erdoğan, bayramlar vesilesiyle her yıl binlerce vatandaşın akraba ziyareti yapmak, memleket hasreti gidermek veya tatil yapmak üzere yollara düştüklerini anımsatarak, şöyle devam etti: ''Ben, bu bayramda seyahat edecek bütün vatandaşlarımızdan trafikte dikkatli olmalarını, kurallar çerçevesinde yolculuk yapmalarını, bayram sevincini acıya ve hüzne boğmamalarını özellikle rica ediyorum. Zira bir tek insanımızın dahi canı yansa, onun acısı, onun feryadı hepimizi yasa boğar, hepimiz bundan derin bir üzüntü duyarız. Onun için, gelin bu bayramda insan hayatına verdiğimiz değeri, kendimize ve birbirimize olan saygımızı en güzel şekliyle gösterelim. Sevinçlerimizi, yakınlaşmayı, kucaklaşmayı bayram sonrasına da taşıyalım; kardeşlik ve dostluk duygularımızı bütün bir yıla yayalım. Bu düşüncelerle Allah, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı daim kılsın diyor, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Şehit ve gazilerimizi de rahmetle, şükranla anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Bayramın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Allah'tan diliyor; sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.''