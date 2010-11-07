-ERDOĞAN: BU BÖLGE ARTIK BARIŞI TENEFFÜS ETMELİ SREBRENİTSA (A.A) - 11.07.2010 - Başbakan Erdoğan, ''Gerçekten Belgrad Parlamentosu'nda alınan karar, Sayın Tadiç'in cesur bir kararı olmuştur, cesur bir girişimi olmuştur. Öyle ise bunun arkasını bizim getirmemiz lazım. Çünkü bu bölge artık barışı teneffüs etmeli, barışın dışında bir şeyi değil'' dedi. Başbakan Erdoğan, Srebrenitsa'da katıldığı TRT Haber kanalının yayınında, değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Srebrenitsa'da 15 yıl aradan sonra hala akrabalarına ulaşamayan insanlar bulunduğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan, bu tabloyu görünce ''Biz Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nın bu soykırım kararından sonra acaba daha neyi bekliyoruz? Bunların katilleri, bunların failleri ne zaman yakalanacak, ne zaman bunlar ortaya çıkacak? Yani güç her zaman haklı olmaya devam mı edecek? Haklı olanlar ne zaman güçlü olacak?'' sorularını kendi kendine sorduğunu ifade etti. -''YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ''- Türkiye'nin bölgede yürüttüğü üçlü görüşmeler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Gayet iyi bir gelişme var. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce İstanbul'da bir Türkiye Güneydoğu Avrupa Zirvesi yapıldı ve orada da yine cumhurbaşkanımız, Sayın Tadiç ve sayın Sladziç bir araya geldi. Şimdi bugün de biz Sayın Sladziç ile Belgrad'a geçeceğiz. Bu süreci bir dayanışma içerisinde ilerleterek, yani kini, nefreti tamamen ortadan kaldırmak gerek. Gerçekten Belgrad Parlamentosu'nda alınan karar, Sayın Tadiç'in cesur bir kararı olmuştur, cesur bir girişimi olmuştur. Öyle ise bunun arkasını bizim getirmemiz lazım. Çünkü bu bölge artık barışı teneffüs etmeli, barışın dışında bir şeyi değil. Bu kini, nefreti tamamen bir an önce atmamız, yok etmemiz gerekiyor. Balkanlara tarihinde olduğu gibi o huzur ortamını, o barış ortamını getirmemiz gerekiyor.'' Başbakan Erdoğan, Medeniyetler İttifakının Eş Başkanı olduğu anımsatılarak, ''Belkide o ittifaka en çok ihtiyaç duyulan bölge burası, öyle değil mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Onun yüklediği görev var bize, dünyanın neresinde olursa olsun. Başta tabii komşumuz olması hasebiyle Balkanlar bu noktada çok önemli ve bunun yanında aynı şekilde BM Güvenlik Konseyinde şu anda üye olmamız hasebiyle oranın bize yüklemiş olduğu görevler var, hepsinden öte insan olmanın bize yüklemiş olduğu görevler var. Bunların gereğini de yerine getireceğiz. Gerek şahsım, gerek dışişleri bakanım, gerek diğer bakan arkadaşlarım hepimiz burada yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız aynı şekilde. El ele, omuz omuza, biz bölgemizden başlamak üzere uluslararası camiada hep barışı koşturan, barış için çalışan bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz.'' Belgrad'daki görüşme gündeminde neler olduğu sorusunu Erdoğan, ''Tabi öncelikle Sırbistan ile ikili ilişkilerimiz. Bunları süratle geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlara yönelik müşterek çalışmalarımız var. Tüm bu çalışmaları yaptıktan sonra orada da zaten vardığımız neticeleri basın toplantısı ile açıklayacağız'' diye yanıtladı. -NOTLAR- Başbakan Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 15. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılanlarla cenaze namazı kıldı. Erdoğan, katliamın yapıldığı fabrikayı da ziyaret etti. Alanda bulunanlar Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını zaman zaman alkışladılar. Törende, Zenica Gençlik Korosu tarafından Srebrenitsa Cehennemi Oratoryosu seslendirildi. Oratoryonun bestecisi Başbakan Erdoğan ile tanıştırıldı. Erdoğan, törenin ardından alandan ayrılırken, alanda bulunanlar sık sık sevgi gösterilerinde bulundu.