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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Brüksel'de AB yetkilileri ile temaslarda bulunacak. Görüşmelerde sığınmacı krizinin ön plana çıkması bekleniyor.

05 Ekim 2015 11:58


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra Avrupa Parlamentosu Martin Schulz ile görüşmesi, ardından da Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca öğleden sonra saatlerinde Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in de bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

AB'nin sığınmacı planı

Hafta sonu Alman basınında yer alan haberlerde Avrupa Birliği'nin sığınmacı krizinin çözümünde Yunanistan ile Türkiye'nin rolünü artıran bir plan üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesindeki haberde, Türk hükümeti ile Avrupalı yetkililerin söz konusu plan üzerinde geçen hafta pazarlıklar yürüttüğü belirtilmişti. Plana göre, Türkiye'de iki milyon sığınmacının yerleştirileceği altı yeni mülteci kampı kurulacak. Buna karşılık olarak Avrupa Birliği ise yarım milyon mülteciyi kabul edecek. Habere göre, Ege sularında Yunan ve Türk sahil güvenlik ekiplerinin birlikte denetimlerde bulunması da krizle mücadele planında yer alan noktalar arasında.

Türkiye ile Avrupa Birliği yaklaşık iki yıl önce Geri Kabul Anlaşması'nın hayata geçirilmesi ve AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması karşılığında AB ile Türkiye arasında Türk vatandaşlarına vize serbestisini hedefleyen vize diyaloğunu başlatmışlardı. Geri Kabul Anlaşması, AB topraklarına yasa dışı yollardan giren göçmenlerin, AB'ye Türkiye'den giriş yaptığının tespit edilmesi halinde Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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