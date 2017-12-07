Erdoğan: Böyle bir adım bölgeyi ateş çemberine atar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıkararına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, böyle bir adım atmanın bu bölgeyi ateş çemberinin içine atacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Erdoğan, "Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Şu anda Sayın Trump'ın bu açıklamaları adeta 'mikser' görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil” şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada Sayın Trump, ‘Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım.”

Batı ülkeleriyle görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu karara ilişkin olarak Batı ülkelerinin liderleri ile görüşmeler yapacağını belirterek, "Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım” dedi.

Papa Françesko ile görüşme talebinde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi, onunla da bu konuyu görüşmem lazım” şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuyu görüşeceğini kaydeden Erdoğan, "Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir” dedi.

Trump'ın kararı

ABD Başkanı Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir” demişti. Trump Dışişleri Bakanlığı'na Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlama talimatı verdiğini de açıklaşmıştı.

ABD'nin kararı İsrail'de memnuniyetle karşılanırken, bölge ülkeleri ve Avrupa'da tepkiyle karşılanmıştı.

DW/Reuters/JD/BÖ

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