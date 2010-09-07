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Politika

ERDOĞAN, BOSNA-HERSEK VE SIRBİSTAN'A GİDİYOR ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 03:00

-ERDOĞAN, BOSNA-HERSEK VE SIRBİSTAN'A GİDİYOR ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 3 günlük Bosna-Hersek ve Sırbistan'ı kapsayan seyahate çıkacak. Başbakan Erdoğan, yarın iki balkan ülkesine gerçekleştireceği ziyaretinin ilk durağı olan Bosna-Hersek'e gidecek. Erdoğan, 11 Temmuz günü Srebrenica katliamının 15. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenlerine katılacak ve Bosna-Hersek'li yetkililerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Aynı gün Sırbistan'a geçecek olan Başbakan Erdoğan, 12 Temmuz tarihinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ve Başbakanı Mirko Cvetkoviç ile Belgrad'ta görüşecek. Erdoğan, yine aynı gün Sancak bölgesini ziyaret edecek ve Yeni Pazar'da Türk Kültür Evi'nin açılışını yapacak. Sancak Belediye Başkanları ve Boşnak Bakanlarla temaslarda bulunacak olan Başbakan Erdoğan, akşam saatlerinde önce Belgrad'a ardından da Ankara’ya hareket edecek. Erdoğan'ın, Srebrenica anma törenleri vesilesiyle Bosna-Hersek'e ve resmi amaçla Sırbistan'a gerçekleştireceği bu ziyaretlerin, Türkiye'nin Balkanlar'da barış, istikrar ve refahın pekiştirilmesine yönelik çabalarına ivme kazandıracağı belirtildi.

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