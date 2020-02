Erdoğan, Bolton ile görüşmeyi reddetti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da bulunan ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile görüşmeyi reddetti. Erdoğan, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle gerçekleştirdiği 2 saati aşkın görüşmenin ardından, Ankara'dan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la görüşmeyi reddettiğini duyururken "ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili şartlardaki değişimden rahatsız olarak Trump'ın danışmanı Bolton'la görüşmeyi reddetti" diye yazdı.

Jacobs, YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye'de anahtar rol oynamasına yönelik Amerikan planlarına Erdoğan'ın çok öfkelendiği ve çok sert eleştiriler getirdiğini belirtti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan da konu hakkında "Bolton görüşmesinin ardından (Fırat'ın doğusuna) harekat her an olabilir. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır" dedi. Erdoğana yrıca, "Trump ile görüşme her an olabilir" diye konuştu.

Herhangi bir Türk bakanla bir araya gelmeyen Bolton, hafta sonu İsrail'de Ankara'nın 'terör örgütü' kabul ettiği YPG'yi savunan açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları, Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.