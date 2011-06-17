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Politika

ERDOĞAN BODRUM'DA TATİLDE BODRUM (A.A)

17 Haziran 2011 17:00

-ERDOĞAN BODRUM'DA TATİLDE BODRUM (A.A) - 17.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle Bodrum'daki tatilini sürdürüyor. Bodrum'a önceki gece gelen ve ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Rixos Otele yerleşen Erdoğan ve ailesi, otelde dinleniyor. Bugün Cuma namazı için dışarı çıkması beklenen Erdoğan, otelden ayrılmadı. Rixos Otele gelen AK Partili bazı yöneticiler, Erdoğan'ın otelde olduğunu, dışarı çıkmayacağını söyledi.  Öte yandan, otel önüne gelen bir kadın, Emine Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti. Otelin güvenlik görevlileri, yetkililerle görüşeceklerini ve daha sonra kendisine bilgi vereceklerini iletti.  Çok sayıda basın mensubu ve canlı yayın aracı da Erdoğan'ın dışarı çıkması ihtimaline karşı otel önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. 

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