-Erdoğan BM Genel Kurul salonuna geldi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak olan 66. dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılış oturumuna katılmak üzere BM Genel Kurul salonuna geldi. Genel Kurulun açılışında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 193 üye devletten oluşan Genel Kurula, BM'nin faaliyetlerinin neler olduğunu anlatan ''Biz Halklar'' adıyla bir konuşma yapacak. Genel Sekreter ve BM Genel Kurul Başkanı Abdülaziz El Nasır'ın konuşmalarının ardından her yıl olduğu gibi Genel Kurul üye devletleri arasındaki ilk konuşmayı ülkesinde bu yıl başında göreve başlayan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousef yapacak, böylece BM tarihinde ilk kez bir kadın devlet başkanı Genel Kurul'a ilk kez hitap eden ülkenin temsilcisi olacak. Dilma Rousef'in ardından ise ev sahibi ABD'nin Başkanı Barack Obama Genel Kurul'a seslenecek. Başbakan Erdoğan Genel Kurul genel görüşmelerini BM Genel Kurul salonundaki Türkiye masasında dinleyecek, açılışın ardından Başbakan Erdoğan, BM'de devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerine başlayacak. Bu arada BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları nedeniyle 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey yetkililerinin New York'a gelmesi nedeniyle kentte güvenlik önlemleri son derece artırıldı. BM Genel Merkezi binasının çevresinde bazı sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, sadece BM kartı olanların BM binası yakınındaki caddelere girmesine izin veriliyor.