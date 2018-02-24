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Politika

Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var (3)

ERDOĞAN: ÖNCE BEN, SONRA MİLLET HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nin ardından Osmaniye'ye geçti

24 Şubat 2018 20:34

ERDOĞAN: ÖNCE BEN, SONRA MİLLET HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nin ardından Osmaniye\'ye geçti.
Erdoğan Tosyalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen Osmaniye AK Parti İl Kongresi öncesi, salonun önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Zeytin Dalı Harekâtı\'na değinen Erdoğan, alanda toplananların \"Bizi Afrin\'e götür\" sloganları üzerine \"Komuta kademesiyle yapmakta olduğumuz müzakerelerde sefer görev emri çıktığında önce ben sonra millet hep beraber yürüyeceğiz\" dedi. Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1931\'e yükseldiğini belirten Erdoğan, şöyle dedi:
\"Dün Mehmetimizi cuma namazını kılarken izlediniz değil mi? Bu millet hiçbir teknolojinin, beşeri güçlerin önünde eğilmedi. Sadece rükûda ve secdede eğildi. Biz buyuz. Bizim mücadelemiz teröristle. Ve tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devem edecek. Hepsini tek tek bitireceğiz. 911 kilometre Türkiye sınırında biz sessiz duracağız, beyefendiler dünyanın bir uçundan çıkıp gelecekler onlar burada söz sahibi olacaklar. Bu nasıl iş. Bir de utanmadan sıkılmadan akıl verecekler. O aklı kendinize saklayın çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız. Siz hiçbir zaman zulmün karşısında dikilmediniz. Biz tarih boyunca adaletle hükmettik. Hep zulmün karşısına dikildik. Biz Osmanlı\'ydık ama bir kişi için zulüm gören bir kişi için Hint Yarımada\'sıylaydık. Bizim böyle bir asaletimiz var. Ama bunlarda böyle bir şey yok\" dedi.

İbrahim EMÜL-Akif ÖZDEMİR/ OSMANİYE, (DHA)

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