-ERDOĞAN: BİZDE ARAZİYE UYMAK YOK AĞRI (A.A) - 02.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu kardeşiniz, Ağrı'da konuştuğunu, Edirne'de de konuşuyor, Edirne'de konuştuğunu, Ağrı'da da konuşuyor. Bizde araziye uymak yok, o bukalemun tavrıdır, bizde net olmak var'' dedi. Erdoğan, partisince Abide Kavşağı'nda düzenlenen mitingde yaptı konuşmada, sınırların ötesinde, Tahran'da Madrit'te, Şam'da, Toronto'da, Beyrut'ta, New York'da şaşmadan, şaşırmadan, aldanmadan ve aldatmadan 'Yaradılanı severiz, yaradan ötürü' dediklerini söyledi. İnsanın kutsal, canın aziz olduğunu dile getiren Erdoğan, ''İnsanın canı varlığı ne kadar kutsalsa hakları da o kadar kutsaldır. Her çocuğun ölümü, unutmayın erken ölümdür, her gencin ölümü erken ölümüdür. Şu Ağrı'nın çektiği acıları biz biliriz. Her yerde söylediğimi burada Ağrı'da da söylüyorum. 30 yıl bu ülkede ah benim Ağrılı kardeşlerim silahlar konuştu. 30 yıl boyunca ocaklara ateş düştü, gençlerimiz şehit oldu, gençler dağlarda hayatını kaybetti. Allah aşkına size soruyorum bu soruyu sizin de kendinize sormanızı rica ediyorum kim kazandı? Kim bundan rant, çıkar sağladı? Kimin bundan yüzü güldü? Türkiye kazanmadı, benim milletim kazanmadı, gençler kazanmadı, öyleyse kim kazandı? Silah tüccarları, savaş baronları kazandı. Bu ülkeyi bölmek isteyenler kazandı'' dedi. Artık bu fesat odaklarının kazanmasını istemediklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz artık millet kazansın istiyoruz Ağrı, Türkiye kazansın istiyoruz. Ben şehidimin bir damla kanını 550 milletvekiline değişmem. Siyaset istismar için değil, çözüm için vardır, can üzerinden siyaset yapılmaz, kan üzerinden siyaset yapılmaz. Yeter ki gençler ölmesin, anneler ağlamasın, milletimizin birilik bütünlüğü bozulmasın. Ölümler üzerinden, şehitler üzerinden siyaset yapanlar var. 'Tabut gelsin de bunun siyasi rantını elde edelim' diye el ovuşturanlar var. İşte onları bugünlerde görüyorsunuz maskelerinin nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Batman'da konuşuyor Ankara'da çark ediyorlar. Tunceli'de 'genel af' diyor, Kayseri'de af diliyorlar. Anayasa Mahkemesi'nde başörtüsünü serbest bırakacak anayasaya değişikliğini iptal ettiriyor. Sonra da Konya'da, Kayseri'de, İstanbul'da başörtüsü sorunun biz çözeriz diyor.'' Ağrı'nın, Avrupa'nın Asya'ya, Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu, Asya ile Avrupa, doğu ile batı arasında geçiş noktasında bulunduğunu belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ağrı turizmle ayağa kalkacak, Ağrı özel sektör yatırımları ile ticarette ayağa kalkacak. Ancak görüyorsunuz; bunu istemeyenler var, Ağrı'nın kalkınmasından hizmetlere kavuşmasından Ağrı'ya yatırım gelmesinden rahatsız olanlar var. Ağrılı kardeşimizi, ağrılı gençlerimizi istismar edemeyecekleri için değişime karşı çıkanlar var. 'Yoksulluk olsun ki Ağrı'yı istismar edelim', 'eğitimsizlik olsun ki, işsizlik olsun ki Ağrı'yı galeyana getirelim' diyenler var. İşte biz şimdi bu sisteme çomak sokuyoruz, çomak. Bu kirli çarka çomak sokuyoruz.'' ''Ağrı'ya üniversiteyi kim kazandırdı?'' diye soran Başbakan Erdoğan, iktidarları döneminde karşı çıkanlara rağmen, İbrahim Çeçen Üniversitesini kurduklarını söyledi. Bu demokratikleşme süreci içerisinde hızla devam eden bir yapı olduğuna dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Kardeşliğimizi yaşatmak için, kardeşliğimizi daha ileri seviyeye taşımak için, anadilin serbestçe kullanımından, olağanüstü halin kaldırılmasına kadar, işkenceye sıfır toleranstan, faili meçhullerin son bulmasına kadar birçok düzenlemeleri biz yaptık biz. Karşınıza gelenlere sorun 'siz ne yaptınız deyin?' Ve bunlar 7,5 sene evvel oldu. Bu ülkede çetelerin beslendiği o kirli bataklıkları nasıl kurutuyorsak, terörün beslendiği bataklıklıkları da tek tek sizlerle beraber kurutuyoruz, kurutacağız. Ve bu çetelerin kimlerle işbirliği yaptığını da görüyorsunuz. Terör örgütü ile bu çeteler arasındaki işbirliğinin nasıl ortaya çıktığını görüyorsunuz değil mi? Telefon konuşmalarında benim milletim üzerine ne tür çirkin tezgahların kurulduğunu görüyorsunuz değil mi? İddialara bakın, hakimler, savcılar kimlerle neler yapıyor. İşte bu kirli tezgahlar ortaya çıkıyor. Millete kurulmuş bu çirkin tuzaklar bozuluyor. Allah'ın izniyle Türkiye 8 yıl öncesine göre çok, ama çok farklı yerlere geldi. Daha da iyisi olacak.'' Başbakan Erdoğan, vatandaşlardan duyduklarını, duymayanlara anlatmalarını, dağıtılan broşür ve kitapçıkları da okumalarını istedi. Bu arada konuşma yapılan platformda AK Parti Ağrı milletvekilleri ile Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan anons edilip vatandaşları selamlarken, alanda bulunan vatandaşların bir bölümü milletvekilleri ve belediye başkanına tepki gösterdi.