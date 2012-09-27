Erdoğan: Biz statükoyu kırdık, İmralı ile görüşmeler yine olabilir

Ülke TV ile Kanal 7 ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Oslo sürecine dair eleştirilere, "Biz statükoyu adaya ve Osloya danışmanımızı göndermekle kırdık. İki tarafa da göndererek neler olup olmadığını görmek istedik.' dedi. Erdoğan sözlerine, "Bu arada İmralı ile görüşmeler yine olabilir" ifadeleriyle devam etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in yönetimindeki Kanal 7 ile Ülke TV ortak yayınında İskele Sancak Özel programına konuk oldu. Programda Star Gazetesi Yazarı Fehmi Koru, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve Yeni Şafak Yazarı Salih Tuna'nın sorularını cevaplayan Erdoğan, son dönemde yapılan zamlarla ilgili şunları söyledi:

"Akaryakıtta aslında normal zamandaki fiyatları piyasa belirliyor. Şu andaki zam bizim dengeler açısından bir zam olmuştur. Özellikle doğalgaz konusunda dikkatli gittik ancak dünyadaki genel gidişat nedeniyle zammı yapmak zorundayız. Zammı yapmazsanız bunları hazineden ödüyorsunuz. Bu sizi zamanında müdahalelerin yapılmadığı bir duruma getirir. Biz planlı bir şekilde giderek yolumuza devam ediyoruz."

‘Bir yavrumuzun bile şehit olması dahi katlanılamaz, ama rakamlar önemli’

Son günlerde artan terör olaylarına değinen Erdoğan, "Bugün bizim bir yavrumuzun şehit olması dahi katlanılamaz ama bu rakamlar bazı gerçekleri ortaya koyması bakımından önemli. 2012 yılı itibariyle bizim olay sayısı 1926 görünüyor, toplam şehidimiz 144. Şehit asker sayısı 107; şehit polis sayısı 24; şehit korucu 13, ölen vatandaşımız 29. Bu arada terörist sayısı 239. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Daha önce bireysel hedef belirlemişti terör örgütü. Şimdi alan hakimiyeti sağlamaya çalışıyor. Şemdinli'de bunu yapmaya çalıştılar ama boşa çıktı ve onların inlerine adeta girildi. Bizim güvenlikte en büyük zaafiyetimiz mayın konusunda oldu. Yollardaki mayınlara yönelik güvenlik güçlerimizin yeni çalışmaları var. Ama terör şu anda bitecek diye bir tespiti yapmak kolay değil. Bazıları İngiltere , İspanya , Srilanka ile görüştüklerini söylüyor. Srilanka'yı yerle bir edip terörü çözdüklerini söylüyorlar. Biz ise hukuk çerçevesinde olayı çözmek istiyoruz. Hukuktan anlamayana da Şemdinli de olduğu gibi gerekli cevabı vereceğiz" diye konuştu.

‘Yeni bir oslo görüşmesi’

Başbakan, Oslo görüşmelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda şunları kaydetti:

"Ben MİT Müsteşarım Emre Bey zamanında başlattım görüşmeleri. Ve şu anda kesilmenin bazı sebepleri oldu. İletişimdeki samimiyetsizlik nedeniyle burada bu işi keselim dedik. Bölücü terör örgütü yanlış ve yalan haberi terör örgütü ifşa etti. Kendilerine göre hazırladıkları belgeyi bazı yazılı ve görsel medyaya servis ettiler. Belki görüşülenlerden bazıları da o metin içinde vardı. Önce Hakan Beyin üzerine gidildi, sonra da benim üzerime geleceklerdi. Ben o dönem Müsteşarımın üzerine neden gidiyorsunuz benim üzerime gelin demiştm. Biz devlet yönetiyoruz, bakkal yönetmiyoruz. O ülkedeki yönetim adi suçlarda anarşi ile ilgili tüm suçlarda onları kullanır, görevleri de budur. Çözüm için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız

Biz statükoyu adaya ve Osloya danışmanımızı göndermekle kırdık. İki tarafa da göndererek neler olup olmadığını görmek istedik. Bazıları statükocu olmakla suçlarken kendilerinin geçmişte neler yaptığını unuttular. Biz geçmişte OHAL 'i kaldırdık. bunların ne denli güçlü adımlar olduğunu da iyi anlamak gerekir.

İmralı ile ilgili görüşmeler olabilir

CHP 'ye iki parti arasında ortak çalışma yapılması teklifde bulunduk. MHP 'den olumsuz tavrına karşın CHP, hala bir cevap vermedi. Biz yine de CHP'ye aynı teklifi yineleyeceğiz. Bu arada İmralı ile görüşmeler yine olabilir. İmralı'da avukatlarını kendisi de kabul etmiyor, zaman zaman bizim de kabul etmediğimiz de oldu. Çünkü görüşmeleri maniple edilerek dışarıya haberler aktarıldı."

‘Statükoya teslim oldu’ iddialarına cevap

Başbakan Erdoğan , "Statükoya teslim oldu, Ankaralılaştı" iddialarına ise, şu cevabı verdi: "Kişinin kendisi ile ilgili konuşması zor. Fakat Ankara'nın şahsımı değiştirdiği gibi bir şeyi kabullenmem mümkün değil. Ben bu toprakların çocuğuyum, mütevazı olarak bu yaşantımı sürdürmek istiyorum. Eğer Ankaralılaşmış olsaydık bu 4+4+4 'ü yapamazdık. İcraatlarımız bunları gayet açık ve net ortaya koyuyor. Şimdi medyada öyle şeyler oluyor ki insaf dışı yakıştırmalar var. Ankaralılaşma ifadesinin benimle ilgisi yok. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları statükoya teslim olmaz.

Biz statükoyu adaya ve Osloya danışmanımızı göndermekle kırdık. İki tarafa da göndererek neler olup olmadığını görmek istedik. Bazıları statükocu olmakla suçlarken kendilerinin geçmişte neler yaptığını unuttular. Biz geçmişte OHAL'i kaldırdık. bunların ne denli güçlü adımlar olduğunu da iyi anlamak gerekir."

‘Sipariş üzerine yapılan anketlere itibar etmeyiz’

Bugün Taraf gazetesinde bir anket yayınlanmıştı. Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar şirketinin son Köşk anketinde, Gül yüzde 51, Erdoğan ise yüzde 23'lük desteğe sahip görünüyordu. Bu anketi yanıtlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığına daha var. Ancak maalesef Abdullah Bey ile aramızı açmaya yönelik birçok adım atılıyor. Bizim Abdullah Bey ile arkadaşlığımız çok başka noktalardadır. Bugün bir gazetede çıkan anketin de benim nezdimde hiçbir önemi yoktur. Sipariş üzerine yapılan anketlerin hiçbirine itibar etmeyiz. Abdullah Bey Çankaya'da görevinin başında ben de Başbakanlık'ta görevimin başındayım" dedi.