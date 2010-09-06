-ERDOĞAN: BİZ MİLLETİMİZLE VARIZ ŞANLIURFA (A.A) - 06.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Aldanan olmadık, aldatan da olmadık. Milletin arzularını görmezden gelenlerden, millete kulağını tıkayanlardan olmadık. Milletin değerlerini, inancını ayaklar altında çiğneyenlerden asla olmadık. Çünkü biz milletimizle varız'' dedi. Başbakan Erdoğan, partisinin Topçu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'i, Eyüp Peygamber'i, Yakub Peygamber'i, Hazreti İlyas'ı, Hazreti Şuayib'i hürmetle yad ettiklerini kaydeden Erdoğan, ''Peygamberlere, sahabelere, bu kadar büyük, bu kadar yüce insanlara ev sahipliği yapmış, onları ağırlamış bu topraklara asla küçük düşünmek yakışmaz. Her karışından ilim, medeniyet, kültür fışkıran bu topraklara dar ufuklu düşünmek yakışmaz. Biz büyük düşüneceğiz. Büyük hedeflere koşuyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'yi büyütmek, Türk ekonomisini büyütmek'' diye konuştu. Konuşmasında komşu ülkelerle yürütülen diplomatik girişimlere de değinen Başbakan Erdoğan, ''Şimdi dört tarafı düşmanla değil, dört tarafı dostlarla, kardeşlerle sarılı bir Türkiye var'' dedi. Mürşitpınar Sınır Kapısı için Suriye ile görüşmelerin devam ettiğini bildiren Erdoğan, bu konuda da adım atacaklarını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin artık gündeminin belirlenmediğini, tam aksine gündem belirlediğine dikkati çekti. Darbecilere evet diyenleri ''CHP, MHP, BDP, Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi, YARSAV, bir takım medya ve çeteler'' olarak sıralayan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bunlar kolay kolay bir araya gelmezlerdi ama bak şimdi bir araya geldiler. Şimdi ben soruyorum, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçmeye 'evet' mi? Kadınlarımızın haklarının anayasal teminat altına alınmasına 'evet' mi? Çocuklarımızın istismarının önlenmesine 'evet' mi? Özürlülerin haklarının artırılmasına 'evet' mi? Şehitlerimizin dul ve yetimlerinin haklarının anayasal güvence altına alınmasına 'evet' mi? İşçi kardeşim; iki sendikaya üye olmaya 'evet' mi? Memur kardeşim; toplu görüşme hakkında toplu sözleşmeye geçiyoruz, 'evet' mi? Emekli memur kardeşim; aynen bu haklardan istifade ediyorsun, 'evet' mi?'' Erdoğan, mitingin ardından alandakilerin ev ev dolaşarak, duymayanlara, bilmeyenlere Anayasa değişikliğini anlatmasını isteyerek, ''12 Eylül akşamı Türkiye olarak hep birlikte sevineceğiz. Çünkü bu proje AK Parti'nin projesi değil, bu proje Tayyip Erdoğan'ın projesi değil, bu proje milletin projesidir'' dedi. Anayasa değişikliğine destek veren siyasi parti ve kuruluşları da sayan Erdoğan, ''Eğer 'evet' derseniz siyasetçiler değil, partiler değil, çocuklar kazanacak, gençler kazanacak, hanım kardeşlerim kazanacak. Ben kazanmayacağım, partim kazanmayacak, siz kazanacaksınız. Çünkü o gün mührü herhangi bir partinin üzerine vurmayacaksınız. Çünkü orada bir 'evet' var, bir de 'hayır' var. Evet, beyaz. Ananızın ak sütü gibi bembeyaz. Ona vuracaksınız 'evet'i. Fark bu'' diye konuştu. Erdoğan, referandumdan ''evet'' sonucu çıkacağına inandığını da dile getirerek, AK Parti olarak kendilerinin ''Şu kadar oy aldık'' demeyeceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, referandumun bir güven oylaması olmadığını da vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Hayır derseniz kim kazanacak biliyor musunuz? Vesayetçi anlayış kazanacak. 'Hayır' derseniz ülkenin ufkunu karartmak isteyenler kazanacak. 'Hayır' derseniz çeteler kazanacak. 'Hayır' derseniz faili meçhullerin üzerini örtmek isteyenler kazanacak. Milletin değerlerini hiçe sayanlar, milletin inancıyla dalga geçenler kazanacak. CHP'nin belediye başkanı ilçesinde bilboardlara ne asmış... Benim başörtülü kardeşimi, 'rahibe gibi giyinmeye evet' diye vermiş. Bir taraftan 'başörtü meselesini ben hallederim' diyeceksin, öbür taraftan da kalkacaksın benim başörtülü bacımı rahibeye benzeteceksin. Bu CHP'nin cemaziyelevveli de böyle.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak, ''Şimdi çıkmış 'Darbe olursa tankların önünde ben dururum' diyor. Bugüne kadar neredeydin, 28 Şubat'ta neredeydin, 27 Nisan'da neredeydin? Bu anayasa değişikliğinin önünde tank olanlar, hiçbir tankın önünde duramazlar'' dedi.