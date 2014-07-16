T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Birleşmiş Milletler ne işe yararsın sen?

Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in dünya barışını sağlamak görevini yerine getirmemekle suçladı

16 Temmuz 2014 01:45

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirerek, Birleşmiş Milletler'e sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan şunları söyledi: "Dünya barışını sağlamak için Birleşmiş Milletler bu görevini yerine getiremiyorsa kendini check etmesi lazım, gözden geçirmesi lazım. Birleşmiş Milletler ne işe yararsın sen? Bu işin bir numaralı sorumlususun. BM Güvenlik Konseyi'ne bakıyorsunuz, zaten orası 5 tane ülkenin iki dudağının arasında. Onlar ne derse o. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı sevilmez, tabii sevilmez. Doğruları söyleyen bu dünyada nerede sevildi ki, ama biz doğruları söylemeye devam edeceğiz."

 

'İsrail'in yaptıklarını neyle izah edeceğiz?'

 

"İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bugün itibarıyla saat 19.00'da elime gelmiş kesin ajans rakamları var. Bin 400 yaralı, 194 ölü, bin 470 İsrail'in vurduğu hedef. Yıkılan ev sayısı 660, zarar gören ev 12 bin 600, vurulan cami 19, yıkılan cami yine 19. Zarar gören okul 33, zarar gören tıp merkezi 6. Kim yapıyor bunları? İsrail. İsrail'in bu yaptıklarını acaba bizler insan olarak hangi dinden olursak olalım, hangi mezhepden olursak olalım neyle izah edeceğiz."

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanisrailbirleşmiş milletlergazze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24