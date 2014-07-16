Erdoğan: Birleşmiş Milletler ne işe yararsın sen?

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirerek, Birleşmiş Milletler'e sert eleştiriler yöneltti.



Erdoğan şunları söyledi: "Dünya barışını sağlamak için Birleşmiş Milletler bu görevini yerine getiremiyorsa kendini check etmesi lazım, gözden geçirmesi lazım. Birleşmiş Milletler ne işe yararsın sen? Bu işin bir numaralı sorumlususun. BM Güvenlik Konseyi'ne bakıyorsunuz, zaten orası 5 tane ülkenin iki dudağının arasında. Onlar ne derse o. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı sevilmez, tabii sevilmez. Doğruları söyleyen bu dünyada nerede sevildi ki, ama biz doğruları söylemeye devam edeceğiz."

'İsrail'in yaptıklarını neyle izah edeceğiz?'

"İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bugün itibarıyla saat 19.00'da elime gelmiş kesin ajans rakamları var. Bin 400 yaralı, 194 ölü, bin 470 İsrail'in vurduğu hedef. Yıkılan ev sayısı 660, zarar gören ev 12 bin 600, vurulan cami 19, yıkılan cami yine 19. Zarar gören okul 33, zarar gören tıp merkezi 6. Kim yapıyor bunları? İsrail. İsrail'in bu yaptıklarını acaba bizler insan olarak hangi dinden olursak olalım, hangi mezhepden olursak olalım neyle izah edeceğiz."