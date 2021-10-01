Erdoğan: Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışında konuştu.

Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Erdoğan Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin olarak "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları MB rezervleri de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz" dedi.

"Merkez Bankası'nın rezervleri 122 milyar dolar seviyesine ulaştı"

İşsizlik küresel sorun olarak varlığını devam ettirirken pek çok ülkede borçluluk oranları tarihi seviyelere ulaştı. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar ciddi bir yönetim krizi içindeler. Böylesine kritik bir dönemde iktidar ve muhalefet ile bazı hakikatleri açık yüreklilikle ortaya koymak zorundayız. Bu salgının Türkiye'de çıkmadığı, ülkemizin dünyanın maruz kaldığı krizin etkilerine maruz kaldığını kabul etmemiz gerekiyor.

Son 8 yılda yaşadığımız teker teker her olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye de yansımaları olmuştur. Salgınla da böyle bir süreçte karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. İhtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya devam edeceğiz.Geçen seneyi büyüme ile kapattık. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi dönemine göre istihdamını arttıran sayılı ülkelerden bir tanesi...

Sağlık alanında vatandaşlarımız için gereken her hizmet gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sunulmuştur. Şehir hastanelerimizin yüksek kapasitesi ve geniş imkânları sisteme binen sıradışı yükü karşılayabilmemizi sağlamıştır. Hiçbir konuda ülkemizde kayda değer bir eksiklik, sıkıntı, yığılma yaşanmamıştır. Çoğu gelişmiş ülkelerde sağlık sistemleri nedeniyle salgına hazırlıkları yakalandıkları, hastane ve ekipman kapasiteleri eksik kaldığı için gerçekten vicdanları yaralayan sahneler ortaya çıkmıştır.

Ülkemizin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvesini böyle küresel bir kriz döneminde tüm unsurlarıyla almış olmaktan memnuniyet duyduk. Diğer yandan son 8 yılda yaşadığımız teker teker bir kez daha saymayı gerek duymadığım her olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye yansımaları olmuştur..

Salgınla da işte böyle bir dönemde karşı karşıya kaldık. Milletimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken işini, aşının kurulu düzenini muhafaza etmesini temin amacıyla da imkânlarımızı seferber ettik. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. Vatandaşlarımızın, firmaların yanında olduk. Esnaflarımıza hibe, kira ve ciro kaybı destekleri verdik.

"İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz"

İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Toplam istihdamda salgın öncesi seviyeleri geride bıraktık. Türkiye OECD ülkeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını artıran sayılı ülkelerden biridir. Gelecek dönemdeki yol haritamızı da orta vadeli programımızda belirlemiş durumdayız.

Esasen çok daha önce ulaşmak istediğimiz bu hedefleri yaşadığımız onca badireye rağmen bir parça gecikmeyle de olsa nihayet gerçekleştirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

“2021 için belirlediğimiz ihracat hedefinin üzerine çıkacağımız anlaşılıyor”

2021 için belirlediğimiz ihracat hedefinin üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Cari dengede önemli bir iyileşme başladı. Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum.

“Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz”

Türkiye'ye henüz yatırım yapmamış küresel markaları ülkemize kazandırmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz. Yeni sistemde öz sermaye ağırlıklı yatırımlara daha fazla destek vereceğiz.

“Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız”

Geçtiğimiz hafta TEKNOFEST'e bir kez daha ulaştık. Gençlerimizin her geçen yıl çıtayı nasıl yükselttiklerini bizzat gördüm. Tabii bunları söylerken enflasyon sorununda gözardı etmiyoruz. Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Gıda tarafında fahiş artışları anında tespit edecek erken uyarı sistemidir.

“Fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz”

Rekabeti bozan, piyasadaki hâkim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını bekliyoruz.

"Akkuyu'daki nükleer santralin ilk etabını inşallah 2023'de hizmete alacağız"

Ülkemizi çevre hassasiyetlerimizle farklı bir yere taşımıştık. BM Genel Kurulu'nda ilan ettiğimiz Paris İklim Anlaşması'nı Meclisin takdirine sunduk. Gelecek nesillere karşı sorunluluğumuzu yerine getirmekte kararlıyız. Doğal gaz tedariki konusundaki yatırımlarımızı hızlandıracağız. Akkuyu'daki nükleer santralin ilk etabını inşallah 2023'de hizmete alacağız. "