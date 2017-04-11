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BBC Türkçe

Erdoğan: Bir referandum da idam için yaparız

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'daki referandumdan "Evet" çıkması halinde idam cezasının Meclis'in gündemine getirileceğini söyledi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu destek vermezse bir referandum da onun için yaparız" dedi.

11 Nisan 2017 22:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'daki referandumdan "Evet" çıkması halinde idam cezasının Meclis'in gündemine getirileceğini ve muhalefetin desteklememesi halinde bununla ilgili bir halk oylaması yapılacağını söyledi.

'Evet Platformu'nun Şanlıurfa'daki mitinginde konuşan Erdoğan, katılımcıların "İdam isteriz" yönündeki sloganlarına karşılık olarak şu yanıtı verdi:

"16 Nisan'da 'Evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli 'Evet' diyor, Sayın (Başbakan Binali) Yıldırım aynı. (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu da geçenlerde, eğer yanlış dinlemediysem, duymadıysam o da 'Gelirse ben de desteklerim' dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur söyleyeyim, bir referandum da onun için yaparız. Demokraside bu işin sahibi kim? Millet. Onun için de millete gideriz."

Avrupa Birliği'nin 'kırmızı çizgisi' olduğunu söylediği idamın geri getirilmesi halinde, Türkiye'nin üyelik sürecinin durabileceği uyarısı yapılıyordu.

Erdoğan, Batı'dan bu konuda gelen eleştirilere yönelik de şunları söyledi:

"Burada milletin evladı şehit oldu. Bunları bizim affetme yetkimiz yok. Öyleyse parlamento kararını verecek, ondan sonra da idam çıkacak. 'Efendim Avrupa Birliği ne der?.' George ne derse desin, Hans ne derse desin, Helga ne derse desin, benim için önemli olan Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hatice ne der, o önemli."

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