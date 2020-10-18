Erdoğan'dan MİNSK tepkisi: Ermenistan'a her türlü silah desteği veriyorlar

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gece saatlerinde yürürlüğe giren insani amaçlı geçici ateşkes anlaşmasından kısa süre sonra taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Şırnak İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ı yapılan ateşkesi bozmakla suçlarken MİNSK grubuna bir kez daha sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, "Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler. Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kongremizden sonra katılacağımız törenle yatırım bedeli 3.5 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Bu güne kadar Şırnak'a yaptığımız hizmetlerin toplu bilgilendirmesini yapacağız. Resmi açıklamasını gerçekleştireceğimiz eser ve hizmetlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti il kongrelerimizin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Biz de imkanlar el verdikçe il kongrelerimizi vesile ederek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Önümüzdeki hafta sonu Kayseri ve Malatya'da olacağız. Siyasi hayatımın sadece son 19 yılında AK Parti genel başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkemizin 81 vilayetine defalarca gittim. Ülke ve dünya meseleleriyle ilgili her konuda biz kulağımızı da gönlümüzü de milletimize çeviriyoruz. Siz ne diyor, ne istiyor, ne bekliyorsanız onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi bu derece sıkı tutarken dikkat ederseniz muhalefet milletimizden mümkün olduğunda uzak duruyor. Kapalı kapılar ardından siyaset yapmak kolay. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset yapıyorum diyenler emin olun sufleyi başka yerlerden alıyordur.

"Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını yapacaklarını, her meseleyle ilgili duruşunu ortaya koyamayandan siyasetçi olamaz."

"Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir."

Ermenistan tepkisi

"Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Bu gece ateşkes ilan edildi ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Batı ses çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman 'Türkiye'ye bak ya hiç de sessiz durmuyor' diyorlar. Durmayacağız, hakkın ve haklının yanında yer alacağız.

Minsk üçlüsüne tepki: Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar

Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler. Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar."

"Canı yanan biziz. Kanı dökülen biziz. Evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz. Bu anlayışla biz 18 yıldır ülkemizde herkes için demokrasi, kalkınma diyerek gece gündüz hizmet ediyoruz.

"Okullarınızın diğer okullardan; yollarınızın diğer yollardan, güvenlik ve adalet kurumlarımızın hizmetlerinden diğer yerlerden; hastanelerinizin diğer hastanelerden bir eksiği var mı? Tüm bu konularda herhangi bir eksiklik varsa işte ülkenin cumhurbaşkanı, AK Parti'nin genel başkanı burada. Muhatabınız doğrudan benim. Size hem demokrasi hem kalkınma anlamında en küçük bir ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur. "

"Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı"

"Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler ne yaptı? Bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı. Amaçları kaos oluşturarak milleti birbirine düşürmekti. Geçmişte yapılan hataları, eksik ve yanlış işleri görmezden geliyor değilim. Bir avuç tek parti seçkini dışında bu milletin tamamı aynı sıkıntıları yaşadı. Biz de kendi mecramızda haklarımızın elimizden hukuksuzca alınması dahil, siyasetin dışında bırakılmaya çalışılmak dahil pek çok eziyete maruz kaldık. Hükümetlerimiz döneminde de attığımız her adımda akıl almaz engellerle karşılaştık. Karşımıza çıkartılmadık terör örgütü kalmadı. Bunların hepsini aştık aklımıza hiçbir zaman terör örgütü kurmak gelmedi. "

"Senaryoların her birini boşa çıkartıyoruz"

"Dün üç beş teröristle, üç beş milyar dolarlık manipülasyonlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlardı artık bunlar işe yaramadığı için olsa gerek küresel ölçekte senaryolarla üzerimize geliyorlar. Biz bu senaryoların her birini boşa çıkartıyoruz. Irak'ta, Suriye'de Akdeniz'de, Karadeniz'de bozduk. Artık bu ülke milleti ve devletiyle başkalarının ittiği yönde değil kendi hedeflerinin peşinde ilerliyor."

"Bizim ömrümüz hem hak ve özgürlüklerin alanını genişletme hem ülkemizi ve şehirlerimizi geliştirmenin mücadelesiyle geçti. Bugün artık orta yaşa ulaşan evlatlarımız nispeten daha iyi şartlarda bir hayat sürüyor. İnşallah torunlarımıza büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız. "