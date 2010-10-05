Erdoğan: Bir haftada anayasa sululuğu olur mu?

T24 - Başbakan Erdoğan: "Kendi parti tüzüklerini seçimden önce değiştiremeyeceklerini söyleyenler anayasayı bir haftada değiştirecekler. Böyle sululuk olur mu? Türkiye'nin anayasası senin partinin tüzüğünden daha mı basit?"



Siyasette tatil sona erdi ve partiler bugün ilk grup toplantılarını yapıyorlar. Başbakan Tayyip Erdoğan, ilk konuşmasında yeni anayasa ve türban sorunu üzerinden CHP'ye yüklendi.



Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) konuşmasından satır başları şöyle:



"Türkiye artık seçimlerin zamanında yapılmasına alışmak zorundadır dedik, Meclis'i çalıştırdık. Muhalefetin önemli reformları seçim sonuna erteleme alışkanlığına karşı biz seçimlere bir gün bile kalsa Meclis'in değişiklik yapabileceğini savunduk.



Meclis'in önünde yoğun bir çalışma gündemi bulunuyor ve ilginç gelişmelere şahit oluyoruz. 14 gündüz 14 gece çalışarak geçirdiğimiz anayasa değişiklik paketi sırasında muhalefet hep şunu söylüyordu: Bu acele niye, seçim yaklaştı vs... Oy kabinine arkadaşlarını göndermiyorlardı. Şimdi diyorlar ki, seçimden önce anayasayı bir hafta değiştirelim. Kendi parti tüzüklerini seçimden önce değiştirimeyeceklerini söyleyenler anayasayı bir haftada değiştirecekler. Böyle sululuk olur mu? Türkiye'nin anayasası senin partinin tüzüğünden daha mı basit?



Eğer samimiysen talimatı ver başörtü sorununu ortadan kaldıralım. İran'a, Pakistan'a falan gitmeye gerek yok. Bırak Allah aşkına ya. Şu anda kendi içlerinde bile bu konuda bölündüler. Milyonların sorununu gelin çözelim, siz kararlı olun biz sizin vagonunuz olalım. Siz 100 küsur kişisiniz, biz 330 milletvekiliyle sizin peşinizden gelelim. Bu blöfü biz yutmayız, bu millet yutmaz.



Muhalefetin siyaset tarzını sürdürmeyeceğini tahmin ediyorum. Demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemlidir. Yeni dönemde uyum yasalarını çıkartırken muhalefetin eski yavaşlatma taktiklerine başvurmayacağını ümit ediyorum. Yeni dönemde farklı bir üslup ve söylem bekliyoruz. Her türlü sorunun çözüm yerini TBMM olarak görüyoruz. Uzlaşma kültürünü öne çıkaracağız, muhalefet de bu anlayış içinde olsun.



Mart ayından itibaren genel seçim sürecine gireceğiz. Genel seçim için en uygun tarihin Haziran ayının ilk haftası olduğunu düşünüyoruz. Tarihi, ilgili kurumların da görüşünü alarak netleştireceğiz. Biz seçim sürecinde hizmetlerimizle halkın karşısına çıkacağız.



Bir gazete başlık atmış, "İstanbul'da Selimiye Camii gibi bir cami yapılıyor, acaba Başbakan'ın çılgın projesi bu mu?" diye. Hayata 360 derece bak, hala aynı bakıyorlar. Çılgın projeyi açıkladığımız zaman, muhalefet her şeyi görecek. Bahsi geçen camii'yi gittim gördüm, yardımı olanları kutluyorum.



Yeni anayasa çalışmaları seçim sürecinin önemli gündem maddesi olacak. Önümüzdeki süreç, samimiyetlerin test edildiği bir süreç olacak. Muhalefetin verdiği sözlerin arkasında durmasını bekliyoruz. Verilen sözlerden bir kez daha çark edilirse millet de bunun gereğini yapar. Yeni anayasa seçim sonrası oluşacak parlamentoda gündeme gelecek, herkes hazırlığını yapsın.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok sayıdaki techizatı artık Türkiye'de yapılıyor. Çok önemli bir müjdeyi veriyorum, Göktürk adını verdiğimiz istihbarat uydumuzu inşallah 2012'de uzaya fırlatıyoruz. Türkiye ilk defa tank üretimine başladı. Askeri alandaki yerli üretim yüzde 46'ya ulaştı.



Dış politikada önemli gelişmeler oluyor. Suriye ile terör konusundaki işbirliğimizi güçlendireceğiz. Cuma günü Almanya'da Merkel'el biraraya geleceğiz."



