Erdoğan 'bir daha gelmem' dedi, Davos Türkiye'ye geldi

T24 - Başbakan Erdoğan'ın 2009'dan sonra gitmediği Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantıları artık her yıl İstanbul'da da yapılacak.









Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'One Minute' çıkışı sonrasında gündeme oturan Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantıları artık her yıl İstanbul'da yapılacak.



Cüneyd Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu, CNBC-e'de yaptığı açıklamada, Davos'u düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl İstanbul'a geleceğini, gelecek yılki toplantının 19-22 Haziran'da yapılacağını açıkladı.



Zapsu, "Aynı Davos'taki gibi Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'yı birleştiren tek toplantı olacak. Sürekli toplantı yapılan bir diğer ülke Çin" dedi.



Erdoğan, 2009'daki Davos toplantılarında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le katıldığı bir paneli terk ederek "Daha da Davos'a gelmem" demişti.



