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Dünya

Erdoğan Bingazi'de BİNGAZİ (A.A)

17 Eylül 2011 02:06

-Erdoğan Bingazi'de BİNGAZİ (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile TSİ 22.30'da Libya'da muhaliflerin merkezi konumundaki Bingazi kentine geldi. Misrata'daki temaslarının ardından Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ile birlikte kente gelen Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti Bingazi Havalimanı'nda, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkan Yardımcısı Abdülhafiz Goga ve UGK'nın diğer temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu, Libyalı ve Türk iş adamları ile Bingazi'de yaşayan bazı Türk vatandaşları karşıladı. Başbakan Erdoğan'ın Bingazi'de Ömer Muhtar'ın anıtının açılışına katılarak halka hitap etmesi ve savaş müzesini gezmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Bingazi'ye geldi. Erdoğan'ın gelişi öncesi Libyalı ve Türk güvenlik güçleri havaalanı içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.  Karşılamada ''Evine Hoşgeldin'' pankartı açıldı.

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