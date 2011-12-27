-Erdoğan: Bilimden faydalanmalıyız GÖLBAŞI (A.A) - 27.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, ekonomik gücünden, siyasi ve diplomatik gücünden, her gün büyüyen, istikrarla büyüyen gücünden rahatsız olanların, farklı yol ve yöntemlerle Türkiye'yi sıkıştırma gayretinin içine girdiklerini belirterek, ''Türkiye'yi sıkıştırmak için bir araç olarak kullanılan, hem terör meselesine, hem de 1915 olayları meselesine karşı bizim yapmamız gereken, bilimin, bilginin ve tecrübenin rehberliğinden istifade etmektir. Anlık tepkiler, anlık reaksiyonlar, geçici çözümler bizi neticeye götürmez. Çok boyutlu düşünmek, uzun vadeli düşünmek ve son derece sağlam, etkili, kalıcı çözümler üretmek durumundayız'' dedi. Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 23. Toplantısı'nın açılışında, ''Biz, haksız, hukuksuz, art niyetli, ırkçı ve ayrımcı kampanyalar karşısında, sadece ve sadece belgelerle, bilgilerle, arşivlerimizle ve bilimin diliyle, bilimin metotlarıyla konuşacağız'' diyen başbakan Erdoğan, şunları kaydetti. ''Biz, parlamentolardaki oylamaları değil, kütüphaneleri, arşivleri, bilimsel araştırmaları dikkate alacak, karşı tezlerimizi sağlam temeller üzerinde dünya kamuoyuyla paylaşacağız. O sebeple, bilim camiamızdan, araştırmacılardan, üniversitelerimizden ben özellikle rica ediyorum: Lütfen, yakın tarihimize ilişkin çalışmalara çok daha fazla ağırlık verelim. Üniversitelerde bölümlerle, kürsülerle, enstitülerle, yakın tarih çalışmalarını daha da yoğunlaştıralım, daha cazip hale getirelim. Unutmayalım ki, bilimin boş bıraktığı alanı işte son günlerde gördüğümüz gibi, popülist siyasetçiler, ırkçı ve ayrımcı istismarcılar dolduracaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Sabırla hareket edecek, tüm iddia ve ithamlar karşısında belgelerle, bilgilerle cevaplarımızı vereceğiz. Bilim ve teknolojiyle, ARGE ve yenilikçilikle, güçlü KOBİ'ler, güçlü bir sanayi, güçlü bir ekonomi inşa ettiğimiz kadar; güçlü bir siyaset, güçlü bir diplomasi ve dünya meselelerine katkı sağlayan güçlü bir bilim altyapısını da inşallah hep birlikte oluşturacağız. Tarihiyle sadece övünmek, bizim tercih edeceğimiz bir yol asla değildir. Tam tersine biz, tarihimize bakarak, tarihimizi iyi okuyarak, oradan aldığımız güç, cesaret ve özgüvenle bugünü ve yarını inşa etmek durumundayız. ''