-ERDOĞAN: BİLGİSAYAR HAYATTAN KOPARMASI ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere seslenerek, ''Bilgisayar sizi sokaktan, hayattan koparmasın. Bilgisayar sizi dostluklardan, arkadaşlıklardan sıcak ve samimi iletişimden uzaklaştırmasın'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ''Her Öğrenciye Bir Bilgisayar'' kampanyası nedeniyle düzenlediği törene Başbakanlık Resmi Konut'tan canlı yayınla bağlandı. Öğretmen, öğrenci ve törene katılanlara hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile kampanyaya destek olan tüm kurum ve kuruluşları kutlayarak teşekkürlerini iletti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 29 Mart yerel seçimleri öncesinde, bu ildeki ilköğretim okulu öğrencilerinin beş yıl içinde bilgisayar sahibi olacakları taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, 2009 yılında bu konuda ilk adımı attıklarını ve yine böyle bir törenle Kocaeli'ndeki ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine 26 bin 587 bilgisayar dağıttıklarını ifade etti. Bugün de yine 6. sınıfta okuyan 26 bin 709 öğrenciyi dizüstü bilgisayar sahibi yapacaklarını belirten Başbakan Erdoğan, bilgisayarların öğrencilere hayırlı olmasını, derslerine azami derecede katkı sağlamasını ve başarılarına başarı katmasını temenni etti. Başbakan Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi: ''Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz, sizler Türkiye'nin umudusunuz. Yakın bir gelecekte bütün idari makamlarda sizler görev alacak, bu ülkenin Başbakan'ı, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları olarak Türkiye'nin istikametini sizler çizeceksiniz. Türkiye'nin tüm çocukları, gerçekten çok zeki ve çok akıllı. Bizim çocuklarımız, sizler, dünyanın tüm çocuklarıyla boy ölçüşebilecek eşsiz bir kapasiteye sahipsiniz. Şunu da bilmenizi isterim. Sizler köklü bir tarihin, zengin bir medeniyetin, renkli bir kültürün eşsiz bir coğrafyanın mirasını üzerinizde taşıyorsunuz. İşte bu nedenle sizin eğitiminiz, sizin en iyi şekilde yetişmeniz için, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğine yön vermeniz, küresel ölçekte söz sahibi olmanız için her türlü imkanı seferber ediyor, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Son 8 yılda 160 bin yeni derslik inşa ederek eğitimin alt yapısını ve kalitesini yükselttik. Sizlere ders kitaplarınızı ücretsiz dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Maddi imkanı olmayan ailelerimizi destekleyerek çocuklarını hiç bir sıkıntıya girmeden okula göndermelerini sağlıyoruz.'' -''bimer@basbakanlik.gov.tr ADRESİNİ VERDİ''- Öğrencilerden, bilgisayarı sadece bir oyun ve eğlence aracı olarak değil, bir eğitim aracı olarak görmelerini isteyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bilgisayar, sizi sokaktan, hayattan koparmasın. Bilgisayar sizi dostluklardan, arkadaşlıklardan sıcak ve samimi iletişimden uzaklaştırmasın. Bilgisayar öğretici ve eğitici bir araç olmaktan çıkıp vaktinizi tüketen sizi oyalayan sizi kendisine esir eden bir araca dönüşmesin. Sizlerin bu noktada azami derecede dikkatli olacağınızı biliyorum. Öğretmenlerinizin, anne ve babalarınızın size bu konuda yardımcı olacağını da biliyorum. Sahip olduğunuz bilgisayarları eğitiminize destek olmak için Türkiye'yi ve dünyayı yakından takip etmek için kullanacağınıza eminim. Zira Türkiye, kendisine çok büyük hedefler belirledi ve bu hedeflere ulaşmak için de kararlı adımlarla ilerliyor. İnşallah cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yani 2023'de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birine sahip olacağız. Türkiye güçlü, itibarlı, kalkınmış bir ülke olarak küresel ekonomide ve küresel politikalarda daha fazla güce ve ağırlığa sahip olacak. Sizler kendinizi böyle bir Türkiye'ye ne kadar hızlı hazırlarsanız hedeflerimize ulaşmak da o kadar kolay olacaktır.'' Başbakan Erdoğan, bu arada öğrencilerden bilgisayarlarını aldıktan sonra kendisine e-posta göndermelerini istedi. Öğrencilerden duygu ve düşüncelerini kendisiyle paylaşmasını isteyen Erdoğan, bimer@basbakanlik.gov.tr adresini verdi.