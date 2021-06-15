Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400'lerle ilgili bir değişiklik çıkmayınca dolar yükselişe geçti; 8.55 TL'yi gördü

T24 Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Brüksel’deki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeden S-400’lerle ilgili herhangi bir çözümün çıkmaması sonrasında dolar değer kazanarak 8.55 TL’ye yükseldi.

ABD ve Türkiye devlet başkanlarının S-400’ler konusunda anlaşmaya varacağı beklentisiyle geçen hafta 8.40’ın altına gerileyen dolar, görüşmeden hemen sonra sıçrayarak 8.47 TL’yi geçmişti.

Salı gününe yükselişini sürdürerek başlayan dolar, yüzde 1’den fazla değer kazanarak 8.55 TL’yi gördü.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşme sonrasında “S-400 konusunu tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400’ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Bizim düşüncemiz daha önce ne ise aynı düşünceyi sayın Başkan’a ifade ettim. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri, Savunma bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklardır” demişti.