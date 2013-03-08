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Erdoğan: Beş çocuktan aşağısı kurtarmaz

Başbakan Erdoğan, Siirt'te yaptığı konuşmada 3 çocuk isteğini hatırlatarak, Siirt'te zaten 5'ten aşağısı kurtarmaz" dedi

08 Mart 2013 18:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te yaptığı konuşmada tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, ''Kadınların hak mücadelesini bir insanlık mücadelesi olarak görüyoruz. Bu insanlık mücadelesinde her zaman onlarla birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Konuşmasının devamında "en az üç çocuk" çağrısını hatırlatarak, "Dün Ankara'da katıldığım toplantıda bir bayan 'en az beş çocuk' dedi. Siirt'te zaten 5'ten aşağısı kurtarmaz" diye konuştu. "Kadınlar gelişirse,Türkiye gelişir, anneler değişirse çocuklar değişir, Türkiye değişir" ifadelerini kullandı.

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