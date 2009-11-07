Erdoğan: Ben tükürdüğümü yalamam

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında son kez milletvekilliğine aday olacağını belirterek, "Ben tükürdüğümü yalamam. 2011'de Allah ömür verirse benim son milletvekilliği adaylığım olacak. Birileri gibi orada da çakılıp kalmam" dedi.



Gelecek projeleriyle ilgili de ipuçları veren Erdoğan "Amaç millete hizmet etmekse vakfın başına geçersiniz. Oradan da hizmet edersiniz" dedi.

Erdoğan, AKM binasında restorasyon veya güçlendirme yapılmayacağını, kendisinin o binanın yıkılıp, yeniden inşa edilmesini istediğini dile getirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Turizm Ödülleri törenine eşi Emine Erdoğan'la katıldı.

Törende Erdoğan'a turizme yaptığı katkılardan dolayı şükran plaketi verildi. Konuşmasında siyasi yaşamı ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Marifet iltifata tabidir. İltifatsız marifet zayidir. Gelin beraber yapalım. Kıskanç olmanın manası yok" dedi.

"Biz bu gün varız yarın yokuz" diyen Erdoğan, "Kimler geldi kimler geçti. 2011'de Allah ömür verirse benim son milletvekilliği adaylığım olacak. Ben tükürdüğümü yalamam onu da söyleyeyim. Ve partimin tüzüğünde de bu böyledir. Gereğini yaparım ve birileri gibi orada da çakılıp kalmam. Millete hizmet etmekse sadece politikada olmuyor. Vakfın başına geçersiniz oradan da hizmet edersiniz" dedi.

Dünyada bunun çeşitli örneklerinin bulunduğunu da belirten Erdoğan "Ne yazık ki bizde yok. Bakıyorsunuz kıyıda köşede rahat durmuyorlar" dedi.

Konuşmasında Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılmasını istediğini belirten Erdoğan, "Şu hali ile AKM'yi beğeniyor musunuz?" diye sordu.

"Samimi olalım" diyen Erdoğan, "Yapalım bir araştırma, göreceksiniz milletin büyük çoğunluğu beğenmeyecek. Etkinlik yapılsa park edecek yer yok. Salonların adedini arttıralım dedik. Dediler ki 'İstemezük'. Ve şu an öyle duruyor. Ben de Ertuğrul Bey'e (Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay) diyorum. 'Hiç dokunma öyle kalsın'. Çünkü orda ben güçlendirme, restorasyona razı değilim. Orayı yıkıp yeniden yapmak, arkadaki bütün alanları da oraya katmak gerekir. Ben israftan yana değilim" dedi.