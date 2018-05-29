Erdoğan: Ben ekonomi tahsili gördüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde ''Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi” ifadesini kullandı.

Kabinede yer alan 5 bakanın milletvekili adayı gösterilerek bakanlık yolunun kapatılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, ''Bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'den gelen siyasetçilere yönelik uyguladıkları miting yasaklarını değerlendiren Erdoğan ''Şu an itibari ile gerçekten Avrupa bazı ülkeler dışında bir akıl tutunması geçiriyor. Ben bunun kalıcı olacağına ihtimal vermiyorum" dedi.

"Biz 81 ili dolaştık, muhalefetin böyle bir şeyi olmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın.

-Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle bir şeyi olmadı. Bağlum'daki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor.

Kabine ve parlamento dengesi

-(Bakanların durumu) Bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.

-Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Burdaki sayı bu bakımdan çok önemli.

Cumhur İttifakı: 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım

-AK Parti'yi de Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok artık sadece karaname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmatiği içinde yasal düzenlemyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım.

-(Kabinede kimler yer alacak?) İsimler şu anda açıklanamaz. Mümkün de değil. Biz dersimizi iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Kabinenin dışında bakanların dışında neler olacak; Yardımcı bakanlar olacak. Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturacağız.

-(Başkan yardımcısı sayısı) Bunların detaylarını son düze çıktığımız anda, bunların hepsini açıklamaya başlayacağız. Başkan yardımcısı sayısı 2 olabilir, daha fazla olabilir. Hedef bir veya iki.

Akar ve Fidan kabineye girecek mi?

- (Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kabineye gireceği iddiaları) Şu anda böyle bir düşünce söz konusu değil ama dünyada özellikle başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde, Genelkurmay Başkanları olsun, Milli İstihbarat Teşkilatları olsun çok büyük önem ifade ederler. Tabii ki şimdi bizim dönemimizde de bu birimler bu önemlerini koruyacaklar ama bunlar hangi sorumlulukları üstlenerek bunu koruyacaklar, şu anda yapılan çalışmalarla onların içeriğini de dolduruyoruz.

- (Bakanlık sayısı) Bu noktada kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Bunlar hem devletin işlerini ciddi manada ağırlaştırıyor. Bunların yanında bakan yardımcıları ve ofisler olacak. Cumhurbaşkanı istediği anda bunlara delege edeceği iş ile onları çok daha aktif hale getirecek.'

"Dünyada en kıdemli liderlerden biri benim"

-Bürokratik oligarşinin dünyada köşeye sıkıştırmadığı ülke yok. Dünyada en kıdemli liderlerden biri benim. Bu süreç içerisinde tanıdıklarımın hepsi bürokratik olirgaşiden yakınmışlardır. Bizde de sadece yargı olayı değil yürütme de de bu sıkıntılar yaşandı. Yargıda o kadar yaşandıki geldi yürütmeyi de aldı.

FETÖ'nün yargı mensupları nerede neden bu ülkeyi terk edip gittiler. Gittikleri ülkede Türkiye'yi onlara şikayet ediyorlar. Bürokratik olirgaşi böyle bir şey. Bunlarda vatanseverlik söz konusu değil. Bunlar hain, ihanet içersindeler. Yoksa burada kalırlardı. Yargı, hepsi çalışmalarını sürdürüyor.'

"Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim"

-(Pensilvanya'dan icazet alındığı tartışmaları) Çok açık net konuşuyorum. Ama açık net, Sayın İnce'den cevap bekliyorum. Onun genel başkanının dürüstlüğü ortada, yakından uzaktan alakası yok. Ben sizden bir şey daha isteyeceğim. Reji müsaitse, Muharrem İnce'nin genel başkanına yönelik saygıyı aşan ifadeleri var. Bir kere girdin, iki kere girdin, üç kere girdin olmadı diye sayan... Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i belediye başkanlığım döneminde tanıdım, yüz yüze kendisiyle 2 veya 3 kere görüştüm. Parti kurmak için, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var; görüşmelerimizi yaptık, adımımızı attık. Ben niçin Pensilanya'dan izin alacağım ki! İspat etmezse namerttir. Ben bu tür meselelerde sert konuşurum. Kimle gittim, ispat etmesi lazım. Çıkıp bunu açıklayacak, açıklamazsa namerttir. Veyahut çekilip gitsin. Böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. El vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Dersini almak istiyorsa da, yeri bellidir; gelip yanımızda ders alsın.

-(Erdoğan'ın isteği üzerine İnce'nin Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerinin bandının yayınlanmasının ardından) Bu kişi, düşünebiliyor musun. Genel başkanını yerin dibine sokuyor. O gün takdim ederken diyor ya. Muharrem İnce gel. Kim bu Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayın ya! Sanki böyle yoldan geçen birisini çağırıyor. Şu anda Muharrem İnce'nin bir defa Kılıçdaroğlu'nun şahsındaki değeri bu. Milletin şahsında değerinin ne olacağını da milletim gösterecek. Genel başkanına böyle yaklaşan bir insandan bu ülkeye cumhurbaşkanı olabilir mi; cumhurbaşkanlığını bu kadar küçük gören birinden de siyasetçi olabilir mi?

-Şahsımda yaptığı açıklama tamamen yanlıştır. Gazete küpürü dedi gönderdiğimiz belgelere, şu ana kadar da bir gelişme, belge yok. Hadi açıkla! Kim söyledi! Hangi yetkili söyledi, ADalet Bakanı mı söyledi! AMerika'nın CHP ofisinin başındaki adam söylediyse hepten istifa et! Açıkla! Türkiye'yi karalama. Biz Sayın Obama döneminde 85 koliyi Adalet Bakanlığı olarak gönderdik. İddianameler var, tabii yazılı basından görseller de var. Hayatı bunların yalan, iftira! Ama bunlara en güzel cevabı 24 Haziran'da benim milletim verecek.

(Devlet hastaneleri) ''Eskiden devlet hastaneleri vardı, devletin kurumlarının hastaneleri, vardı. Bir çok hastaneler vardı. Bunun dışında bakıyorsun vakıfların da hastaneleri vardı. Biz bunları birleştireceğiz dedik. Kabul etmiyoruz dediler. Tek çatı. Bu tek çatı altında vatandaşım istediği hastaneye girecek.'' şeklinde konuştu.

''Hastanelerin kendi eczaneleri vardı. Kendi parası ile alıyordu. Ey CHP bunlar sizin döneminizden kalma. Hastam istediği eczaneden gidip ilacını alacak, yoksa eczacı 3-5 dakika oturun diyecek ve alıp getirecek.''

(Ambulans helikopterler) ''Bazı yasak ilaçlar vardı, bedelini vatandaş kendi öderdi onları da yavaş yavaş kaldırdık. Belki şuan bir ya da iki ilaç vardır. Onları da koy bir yere. Kızaklar ile çekilmek sureti ile kış mevsiminde hastaneye götürülen hastalar vardı. Ambulans helikopterleri, uçakları getirdik. Bütün müdahaleleri yapar hale geldik. Sağlıkta bu devrimi gerçekleştirdik. 5 tane açılmış şehit hastanemiz var.''

(Seçilme yaşı) ''Biz siyasi, partimizi kurduğumuzda Türkiye'de seçilme yaşı 30 seçme yaşı 18'di. Seçilme yaşını 18'e indiren kim biz. 30'dan 18'e indirdik. Bu gence güvenme işidir biz güvendik. 18 yaşa mademki seçme yaşını veriyoruz neden seçilmeyi 18'e indirmiyoruz. Onu da yapalım dedik.

(Marmaray) Biz denizin altından yüzen raylı Marmaray'ı yaptık. Yüzmilyonlar Marmaray'dan geçiyor, Avrasya Tüneli'ni yaptık. İnce diyor ki bunları neden yapalım bunlara ihityaç yok, bütçede para yok. Sayın İnce kaynakların çeşitlendirilmesi diye ekonomide bir şey vardır. Bu sistemi de özel olarak da anlatırım. Bunu Türkiye'ye getirip uygulayan da biziz. Bunlar milli bütçe ile yapılabilir olsaydı bizden öncekiler de yapardı. Bunlar bu işi bilmez bunlar çırak bile değil. Biz ustalık dönemini yaşıyoruz. Şimdi de büyük ustalığa geçtik.''

(Yassıada) ''Demokrasi ve Özgürlükler Adası olacak, gerçekten çocukluğum ile özellikle Adnan Menderes'in idama gidişi esnasındaki resmi unutmam mümkün değil. Yassıada'nın üzerinine çok şeyler yazıldı. Üsteki resimler eski Yassıada, bu animasyondaki şu an ortaya koyduğumuz Yassıada. Bu idamın olduğu dönemdeki binalar, hal bu. Bizim bunu getirmekte olduğumuz hal bu . Hızla devam ediyor. Devam ediyor kısa sürede bunlar bitiyor. Fazla sürmeyeceğini tahmin ediyorum. 2019'un başlarında bunu bitiririz.

(Avrupa ülkelerinin miting yasağı) ''Şu an itibari ile gerçekten Avrupa bazı ülkeler dışında bir akıl tutunması geçiriyor. Hele hele Almanya başka şeyler konuşuyorlar. Darbe yapıldı ne oldu ne elde ettiniz. Nasıl bir kontak içinde olduğunuzu biliyoruz. Bunu size söyleyince de rahatsız oluyorsunuz. Seçim yaklaşıyor, bahaneler uydurmaya başladılar. Sizden PKK 3 ay önceden izin mi alıyor. Ben bunun kalıcı olacağına ihtimal vermiyorum. Bu karşılıklı olarak saygı sevgi olursa biz de gösteririz ama olmaz da biz de gereği ne olursa onu yaparız. Dışişleri Baknımız Almanya'ya gidecke bu konuları da görüşecekler. Biz sizinle NATO'da beraberiz, birlikte bir küresel gücüz. 5 milyona yakın insanım var sizde.''