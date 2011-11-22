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Politika

Erdoğan: Bedelli şartları değişmeyecek ANKARA (A.A) 

22 Kasım 2011 16:42

-Erdoğan: Bedelli şartları değişmeyecek ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasındaki şartlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''Niyetimiz zamanı uzatmadan süratle bitirmek. Bu hafta sonuna kadar bitebilir. Cuma günü malum gensoru olayı var. Perşembeye yetiştirebilirlerse arkadaşlar. Yetişebilirse bu hafta, yetişmezse haftaya...'' dedi. Komisyonda yaşın, ücretin düşme ihtimali var mı'' sorusuna ise Başbakan Erdoğan, ''Hiçbir şey olmaz'' yanıtını verdi.  Bedelin ödemesindeki vadeyle ilgili bir durum olur mu'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, ''O bankalarla alakalı bir sorun. Bizim şeyimiz 6 ay. Bankalara gidenler bankalardan bu krediyi anlaştıkları şekilde alabilirler'' diye konuştu.

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