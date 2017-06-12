Erdoğan, "bedelli askerlik" talebine ne cevap verdi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi ve AKP İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi Selma Yazıcı, İstanbul'da iki gün önce düzenlenen AKP İstanbul İl Başkanlığı iftarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Söz vermeyeyim ama Binali Bey'le konuşalım, değerlendirelim" değini yazdı. Yazıcı'nın bu paylaşımları bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırırken, bir anda sosyal medyada da gündem oldu.

Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda bedelli askerlik için, "Gündemimizde yok" demişlerdi. Ancak bedelli askerlik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin "SMA hastaları için kaynak olması şartıyla" yaptığı teklif üzerine yeniden gündem olmuştu. Fakat Destici'nin bu bedelli askerlik teklifine de hükümet kanadından olumsuz yanıt gelmişti.

Bedelli askerlik bekleyenlerin hayal kırıklığı ile karşıladığı açıklamaların ardından umutları yeniden tazeleyen mesaj ise beklenmedik bir yerden geldi. AHaber'in haberine göre, Selma Yazıcı, İstanbul'da 9 Haziran'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"Binali Bey'le konuşalım, değerlendirelim"

Selma Yazıcı, bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Söz vermeyeyim ama Binali Bey'le konuşalım, değerlendirelim" değini yazdı. Yazıcı'nın bu paylaşımları bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırırken, bir anda sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Selma Yazıcı'nın bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandıran o tweetleri:

Selma Yazıcı daha önce de bedelli askerlik ile ilgili paylaşımlar yapmıştı.