Erdoğan BDP'yi defterden sildi!

T24 - AKP, ramazan bayramında BDP ile bayramlaşmayacak. Başbakan Erdoğan'ın, "terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlar suça iştirak ediyor" sözleriyle eleştirdiği BDP bayramlaşma programına alınmayacak.



Sadece bayramda değil, yeni anayasa çalışmaları için yapılacak görüşmelerde de, BDP'den randevu istenmeyecek. Parti kurmaylarına göre, BDP'nin Meclis'te yemin etmek ve terörle arasında mesafe koymak için adım atması beklenecek.



Başbakan Erdoğan'ın BDP'ye yönelik sert tepkisinin ardından, AKP, BDP ile bayramlaşmama kararı da aldı. Gerekçe, BDP'nin terörle arasına mesafe koymaması. Geçen yıl AKP ile BDP arasında yaşanan bayramlaşma görüntüleri bu kez olmayacak.



AKP, BDP'ye dönük tepkisini sadece bayramlaşmayarak göstermeyecek. Bundan sonra randevu istenmesi veya verilmesi de düşünülmüyor. Yeni anaya için liderlere mektup yazmaya hazırlanan başbakan Erdoğan'ın, "terörle arasına mesafe koymadığı ve Meclis'te yemin etmediği" gerekçesiyle BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'a mektup göndermeyecek.



Siyasi kulislere göre, aynı tepkiyi Meclis Başkanı Cemil Çiçek'te gösterecek. BDP yemin etmezse Meclis Başkanı Çiçek, Demirtaş'ı ziyaret etmeyecek ve yeni anayasa çalışmaları için oluşturulacak olan uzlaşma komisyonu için çağrı yapmayacak.



AKP kulislerine göre, BDP ile kurulacak temas onların adım atmasına göre şekillenecek. Parti kurmayları arasında "BDP kendisinden beklenen ağırlığı ortaya koyamadı. Süreç içinde aktif rol oynayamadı. Meclis'e gelmeseler de olur" görüşünü dile getirenler de var.



