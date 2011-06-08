-ERDOĞAN: BDP SIRTINI PKK'YA DAYIYOR MARDİN (A.A) - 07.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'nin sırtını PKK terör örgütüne dayadığını ve korkutarak oy aldıklarını belirterek, ''Hangi şiddet eylemini yaparlarsa yapsınlar, sonunda şiddet değil, demokrasi kazanacak'' dedi. Mardin'in Yenişehir semtinde halka hitap eden Erdoğan, ''Mardinli kardeşim ben Türkü de Kürdü de seviyorum. Bizde ayrım yok. Fakat Kürdün temsilcisiyim diyenin benim Kürt kardeşlerime kazandırdığı ne var söyler misiniz?'' dedi. Yıllarca ihmal edilen Mardin'i yeniden canlandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Kardeşlerim şunu bilesiniz; bugün bu bağımsızlar bu BDP sırtını nereye dayıyor? Nereye? PKK terör örgütüne dayıyor. Öyle mi? Oyu nasıl alıyorlar? Tehditle, korkutarak. Öyle mi? Esnafın kepenklerini kapattırıyorlar. Yoksa esnaf kepenk kapatır mı? Ama tehditle kapattırıyor. Sevgili kardeşlerim işte 12 Haziran bütün bu tuzakları ve tezgahları bozma günüdür. Mardin buna hazır mı? Mesele bitmiştir. Bizim kardeşliğimiz ve dayanışmamız hiçbir şeyle izah edilemez. Çok önemli adımlar attık her alanda. Kürt kardeşlerimizin sorunlarına samimiyetle eğildik. Arap kardeşlerimizin sorunlarına samimiyetle eğildik. Yezidi, Keldani, Protestan, Katolik demedik yıllarca kim bu ülkenin vatandaşıysa onların sorununu biz kendi sorunumuz olarak gördük. Biz cesaret ve kararlılıkla bir adım attık. Biz çözüm kapısını sonuna kadar araladık. Yasakları, kısıtlamaları kaldırdık, baskılara son verdik. Biz Milli birlik ve kardeşlik dedik. Bedeli her ne olursa olsun biz bu meseleyi çözeceğiz dedik. Biz sorunlardan beslenmedik kardeşlerim. Biz sorunları çözen bir iktidar olduk.'' -''BDP'NİN SEÇİM BÜROLARINDAN, ÇADIRLARINDAN MOLOTOFLAR ÇIKIYOR''- ''Seçim sürecine girdiğimiz andan itibaren terör örgütü ve BDP şiddetin dozunu artırdı'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''AK Parti'yi hedef alarak şiddetten medet ummaya başladılar. Cizre'de 13-14 yaşındaki imam hatipli yavruların kaldığı yurdu, ne günahı vardı o yavruları yaktılar. Molotoflarla yaktılar. Yine Cizre'de büyük Kürt alimi Melayi Ciziri'nin türbesinin tahrip ettiler. Diyarbakır'da bir kez daha imam hatipli çocuklara saldırılar. Çıktı içlerinde malum İmralı'daki Kürtlerin dini Zerdüştlüktür dedi. Son zamanlarda biz Hristiyanlığa daha yakınız dedi. Aynen bakın oturmuş omurgalı bir yapıları yok. İstikamet yok, Kürtler kılıç zoruyla Müslüman olmuş dedi. Benim Kürt kardeşlerime hakaret ettiler. İstanbul'da barış, demokrasi diyen, mağduriyet kisvesi altında oy toplamaya çalışan bağımsız adayların seçim bürosundan molotoflar çıkıyor. Kısa bir süre önce değerli kardeşlerim aynı bir şekilde İstanbul'daki bir ilçe başkanı molotoflarla yakalanıyor. BDP'nin Seçim bürolarından, çadırlarından molotoflar çıkıyor. Değerli kardeşlerim bu mu demokrasi? Bu mu özgürlük? Sandıktan umudunuzu bu kadar mı kaybettiniz? Söyleyecek sözünüz molotof mu taşlar mı? Dağlardaki silahla dolaşıyor, sizler de şehirde taşlarla molotoflarla mı dolaşıyorsunuz? Hiç mi fikriniz kalmadı ki şiddete başvuruyorsunuz? Sevgili devletin asimilasyon, inkar ve ret politikalarına biz son verdik. -''ŞİDDET DEĞİL DEMOKRASİ KAZANACAK''- ''Demokrasi ile faşizan baskı bir arada olmaz'' diyen Erdoğan, şunları söyledi: ''Hangi şiddet eylemini yaparlarsa yapsınlar, sonunda şiddet değil, demokrasi kazanacak. Değerli kardeşlerim şunu bilin; senin yoksuluğundan bunlar çıkar sağlamanın derdi içindeler. Ne olacak? 20 tane, 30 tane bağımsız milletvekili parlamentoda grup kursa ne olacak? Ne yapacak? Sadece Meclisin içinde bunların yaptığını söyleyeyim size. Bunlar bağırırlar, çağırırlar o kadar. Yaptıkları bir şey daha var onu da söyleyeyim. Biz Anayasa değişikliği yaptık değil mi? 26 Madde. Bunlar diyorlardı ki, 'Durmadan bizim partimiz kapatılıyor'. Biz de Anayasa değişikliğinin içine bir de partilerin kapatılmamasını sağlayacak madde koyduk. Ne oldu? Bu BDP'li milletvekileri bu partilerin kapatılmasını engelleyecek olan maddede oy kullanmaya gelmediler. Çünkü bunlar parti kapatılsın ki, buradan da oy alalım diye çırpınıp duruyorlar, yaptıkları bu. Dürüst değiller, samimi değiller, bunu böyle bilmenizi istiyorum. Ve milletvekilliğinin kendilerine sağlamış olduğu saltanatta, bu işi sürdürmeyi istiyorlar, yaptıkları bu. Senin yavrularının kanı üzerinden siyaset yapmanın gayreti içerisindeler.'' -TÜRKİYE'DE DE MARDİNWOOD OLACAK Kültür ve Turizm Bakanlığının Mardin'i ''Açık Hava Sinema Platosu'' olarak belirlediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Artık nasıl Amerika'da bir Hollywood varsa, nasıl Hindistan'da bir Bollywood varsa bizim için Türkiye'de de Mardinwood olacak. İnanıyorum ki milyonlarca, milyarlarca dolar kazanacak. 2002 yılında Mardin'e gelen turist sayısı 150 bindi, şu anda bir milyon rakamına ulaştı. İnşallah 2023 yılında 5 milyona çıkaracağız. Artık Mardin'de oteller zinciri içerisinde olan oteller yükselmeye başladı. Ben şimdi Mardinli iş adamlarına sesleniyorum; bakın benim hemşehrim geldi burada Hilton Otelini yapıyor. Bu oteller tıklım tıklım dolacak. Şanlıurfa'da boş yer yok. Yeter ki bu yatırımları yapalım. 2023 yılına kadar Mardin'deki yatak kapasitesini 50 bine rakamına ulaştıracağız. Bunların altyapısını yapıyoruz. Mardin havaalanı pistini büyütüyoruz. Uluslararası uçakların rahatlıkla inebileceği hale getiriyoruz. Bu işle ilgili 15 milyon liralık bir yatırım yapacağız, lüks bir terminal binasını da yapıyoruz. Pistiyle, terminal binasıyla Mardin Havalimanı inşallah sizlere hizmet verecek. Şu anda aynı anda 2 uçak iniyor, bunu yaptığımızda 4 uçak inebilecek.''