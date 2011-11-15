Erdoğan: BDP Meclis'ten çekilse ne olur çekilmese ne olur?

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Terörle arasına mesafe koymaya” çağırdığı BDP’yi eleştirirken, “Van’da deprem bölgesinde göremediğimiz BDP’yi terörist cenazelerinde görüyoruz” diye konuştu. BDP’yi terör örgütünün vesayetinden çıkmaya çağıran Erdoğan, “Kendi hür iradenizle siyaset yapamayacak kadar korkak mısınız” diye sordu. BDP’lilerin Meclis’ten çekilmeyi de tartıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Dağdan emir alıp Meclis’ten çekilmeyi düşünenler kalsalar ne olur? Çekilseler ne olur? Onlar olmasa da Meclis çalışmaya devam eder. Neymiş Diyarbakır’da parlamentoları varmış. Böyle saçmalık olur mu? Bu ülkede bizler sizlere asla böyle bir yapılanmanın müsaadesini vermeyiz” dedi.

Grup toplantısının önemli bir bölümünü KCK tutuklamalarına yönelik eleştirilere ve BDP’ye ayıran Başbakan Erdoğan özetle şunları söyledi:

Van’da deprem bölgesinde göremediğimiz BDP’yi terörist cenazelerinde görüyoruz. Terörle aralarına mesafe koymak şöyle dursun, teröre aleni destek veren tutum içine girdiler. O kadar ki aileler yeter artık dediği halde, BDP acılı ailelerine dahi baskı uyguluyor. 14-15 yaşında çocuklar kaçırılıyor. Birer ölüm makinesi olarak intihara yollanıyor.

Kanlı terör örgütünün yedeğinde siyaset yapanlar bilsinler ki o kan onların da üzerine sıçramaktadır. Terör örgütünün her insanlık dışı eyleminde sıçrayan kan, teröristler kadar artık BDP’nin de eline yüzüne bulaşıyor.

BDP’ye bir kez daha çağrı yapıyorum terör örgütüne artık mesafe koyun. Onun vesayetinden çıkın.

‘Cesaretiniz varsa terör örgütüne eleştiri getirin’





Bu bir bumerang gibi yarın sizi de bulabilir. Kendi ayaklarınız üzerinde, kendi hür iradenizle siyaset üretin. Eğer kendinizde bu iradeyi göremiyorsanız, Diyarbakır’da terör örgütüne isyan eden o yürekli anne babalardan biraz ders alın. Eğer isyan edemiyorsanız, gidin Doğu’da Güneydoğu’da yeter artık diyen, benim adıma öldürme diyen Kürt kardeşlerimden kahramanlık öğrenin.

Cesaretiniz varsa, terör örgütüne ufak bir eleştiri getirin. Terör örgütü mensubu 5 kadın militan örgütten kaçarken yakalanıyor. Bu 5 kadına günlerce işkence yapılıyor ve 5’i de öldürülüyor. Onlarla birlikte kaçan İranlı bir kadının itirafıyla bu katliam bir sene sonra ortaya çıkıyor.

‘O 5 kadının infazını neden sorgulayamıyorsunuz’





BDP’liler insanlık adına, barış adına, demokrasi adına bunu sorgulamak yerine, adeta bu cinayetin üzerini örtmek amacıyla kalkıp o kadınların ailelerine taziyeye gidiyor. Yahu nasıl baktınız o annelerin yüzüne, gözüne? Hangi yüzle taziyeye gittiniz? Örgütün yalanını onlara nasıl izah ettiniz? O 5 kadının infazını neden sorgulayamıyorsunuz? Sizi bu kadar mı korkuttular? Kendi hür iradenizle siyaset yapamayacak kadar korkak mısınız?

KCK operasyonları için dediklerimden rahatsız olmuştur. Ne diyecektim? İyi mi yaptınız diyecektim? Siz bu iktidarı devletin içinde bir devlet yapılanmasını öveceksiniz, alkışlayacaksınız? Niçin hükümet niçin devlet çözüm üretmiyor diye bizleri eleştireceksiniz. Biz kalkıp da devletin içinde devlet yapılanmasını ortaya koyarsak rahatsız olacaksınız.





‘Özgürlüklerin de bir sınırı var’



İstediğiniz kadar medyanın menbusu olun özgürlüklerin de bir sınırı vardır. 25 kuruşa simit yok.

Dağdan emir alıp Meclis’ten çekilmeyi düşünenler kalsalar ne olur? Çekilseler ne olur? Onlar olmasa da Meclis çalışmaya devam eder.

Neymiş Diyarbakır’da parlamentoları varmış. Böyle saçmalık olur mu? Bu ülkede bizler sizlere asla böyle bir yapılanmanın müsaadesini vermeyiz.