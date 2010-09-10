-ERDOĞAN BBC'YE KONUŞTU LONDRA (A.A) - 09.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin bilgi kirliliği ve kara propagandanın olduğunu belirterek, ''Bu metnin, Tayyip Erdoğan'ın metni olduğu gibi, ilgisiz, alakasız bir gayret var'' dedi. Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına 3 gün kala İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği mülakatta, muhalefet partilerini eleştirdi. Başbakan Erdoğan, BBC'nin, ''Dindar ve laik kesimler arasındaki güvensizlik uçurumunun kapatılamamış olmasının sorumluluğunu kendisinde hissedip hissetmediği'' yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi: ''Tabii burada aslında, bu soru, biraz köşeli oluyor. Doğrusu, bu biraz sert de bir bakış oluyor. Benim buradaki görevim, bu ülkede yaşayan 73 milyon kişinin başbakanı olarak onlara hizmet vermektir. Sizlerin de ifade ettiğiniz gibi başarılı bir yedi buçuk yıl geçirdik. Bu yedi buçuk yılı başarılı bir şekilde geçirirken burada seküler-seküler olmayan diye bir ayrım yapmadık. Burada, biz tüm kesimlere, tüm bölgelere, tüm etnik unsurlara asla ayrım yapmaksızın, bu hizmeti götürdük.'' Anayasa değişikliği ile ''İleri bir demokrasiyi'' hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Geniş anlamda, bölgeyi değerlendirecek olursak da bölgenin gerçek demokrasisi biziz ama biz bir demokrat ülke olarak, bunu bile yeterli bulmadık, şimdi bu yeni yapacağımız Anayasa değişikliği ile ileri demokrasi -altını böyle çizdik- daha ileri bir demokrasiyi ülkemize getirmek istiyoruz.'' Dinin Türkiye'de önemli bir rol oynadığını belirten Erdoğan, daha ileri bir demokrasinin ya da laik bir devletin, hiçbir zaman insanların dindar olmasına mani olmadığını söyledi. Türkiye'de şu anda, bu durumun ispatlandığını kaydeden Erdoğan, ''Ve daha geniş tabanlı olarak da ispatlanmaya devam etmektedir. Aslında dindar insanların, demokratik mücadele içerisinde yer almasının, çok büyük faydaları olduğunu görüyorum. Buna inanıyorum. Kaldı ki, laiklik tanımı içerisinde de, biz laikliği şöyle anlıyoruz; insanlar laik olmaz, devlet laik olur'' dedi. Türkiye'de de, özellikle siyaset mücadelesi içerisinde, dinin çok ciddi bir sosyal olgu olduğuna dikkati çeken Başbakan Erdoğan, bu sosyolojik vakayı görmezlikten gelmenin aslında o toplum içerisinde de birçok çöküşü birlikte getirebileceğini kaydetti.