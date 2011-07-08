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Politika

ERDOĞAN: BAZI SIKINTILARI GÖRÜŞMÜŞ OLDUK TBMM (A.A)

08 Temmuz 2011 18:19

-ERDOĞAN: BAZI SIKINTILARI GÖRÜŞMÜŞ OLDUK TBMM (A.A) - 08.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile ''yaşanan bazı sıkıntıları'' görüştüklerini söyledi.  Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaretinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama açıklama yaptı.  Çiçek'in TBMM Başkanı seçilmesinin ardından kendisine nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Erdoğan, ''Kendisine  başarı dileklerimizi iletirken önümüzdeki dönemin de Parlamentoda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, yasama görevini başarıyla yürütme temennilerimizi ilettik. Tabii, şu an yaşanan bazı sıkıntıları da görüşmüş olduk'' dedi.   TBMM Genel Kurulunda bugün Hükümet programını okuyacağını, buna dayalı olarak Hükümetin Eylem Planı'nı hazırlayacağını kaydeden Erdoğan, Eylem Planı ile 4 yılın uygulamalarını milletle paylaşmış olacaklarını söyledi.  Gazetecilerin, tutuklu milletvekillerinin durumuyla ilgili sorunun gündeme gelip gelmediği sorusuna karşılık, Erdoğan, ''Onlarla ilgili herhangi bir görüşme şu an yapmış değiliz. Bunlar zaten şu an basına yansıyan şekilleri var. Meclis Başkanımızdan malum bazı talepler var. Meclis Başkanımızın daveti halinde biz bu davete uyabileceğimiz söyledik'' diye konuştu.

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