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Erdoğan Bayraktar'dan imalı paylaşım: Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun

Bayraktar, isim vermeden göndermede bulundu

13 Mayıs 2022 15:19

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun" dedi. 

Eski AKP'li Bakan Bayraktar Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, şunları yazdı:

"Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun."

Bayraktar, kime göndermede bulunduğunu yazmadı.

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