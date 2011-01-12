T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G. Kıbrıs ziyareti sırasında söylediği, 'Güney Kıbrıs, çözüm için elinden geleni yaptı ama Türk tarafı buna karşılık vermedi' sözlerine Başbakan Erdoğandan yanıt gecikmedi. Erdoğan, 'Bayan Merkel konuştuğunu da herhalde unutuyor' dedi.



Başbakan Erdoğan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani'nin başbaşa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Burada bir gazeteci, Başbakan Erdoğan'a, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in KKTC ile ilgili sözlerine ilişkin değerlendirmesini sordu.



Erdoğan, ''Bayan Merkel konuştuğunu da herhalde unutuyor. 'Güney Kıbrıs'ı AB'ye almak yanlış olmuştur' ifadesini kullanan da kendisi. Sizin şansölyeliğinizden önceki dönemini de araştırın'' dedi.



Başbakan Erdoğan, Merkel'in açıklamalarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:



''Özellikle bir şeyin altını çizmem lazım. Sayın Merkel, herhalde Kıbrıs sorununu kendi başbakanlığı döneminden itibaren devam eden bir süreç zannediyor. Kıbrıs sorununun geçmişini bilmiyor. Halbuki, şu anda anamuhalefet partisinin geçmişteki lideriyle bunu görüşme fırsatını bulabilseydi Kıbrıs sorununun asıl failinin kimler olduğunu gayet iyi anlardı.



Bakınız biz, İsviçre'nin Burgenstock'unda bir toplantı yaptık. O toplantıda Türkiye'den garantör ülke olarak Başbakan sıfatıyla bulundum. Cumhurbaşkanım Abdullah Gül Bey, Dışişleri Bakanım sıfatıyla oradaydı. Ve Yunanistan tarafından garantör olarak Karamanlis vardı. Şu anda ebediyete intikal eden Papadopulos Güney'i temsilen vardı. Kuzey'i temsilen de Mehmet Ali Talat Bey vardı.



Bu toplantıda, bizler üç gün boyunca bunu yaparken Sayın Annan bizim verdiğimiz sözü nasıl yerine getirdiğimizi bizzat teyit etti. Ve Sayın Annan 'Ben bu işe girmem' dedi. Ben kendisinden rica ettim, 'Bir kez daha buna girin. Göreceksiniz Türkler Rumların her zaman önünde olacaktır. Ve bir adım önde olacağız.' Ve biz literatüre bir şey soktuk 'win-win' (kazan-kazan) esasına göre 'gelin bu işi yapalım' dedik.



Burgenstock'ta Rum tarafı çekilmeye karar verdi. Sayın Annan bana döndü, 'Erdoğan ne diyorsunuz' dedi. Ben de Sayın Annan'a dedim ki, 'Ben size Davos'ta bir söz verdim. Biz bu işi bitireceğiz. Bir adım önde olacağız. Şimdi burada biz üç gündür çalışıyoruz. Boşuna mı çalıştık? Bunu bitirmek zorundayız.'





'GÜNEY KIBRIS HAYIR DEDİ'



Sayın Annan dedi ki, 'Sayın Karamanlis kusura bakmayın, imzaları atmamız lazım'. Ve biz o gün orada imzaları attık. Bu imzalarda ne vardı? Bu imzalarda Annan Planı'nın kabulü ile birlikte KKTC'nin de aynı şekilde bu haklardan istifadesi vardı. Neydi bu? Referandum. Ve bu referandumda Güney Kıbrıs, Annan Planı'na 'hayır' dedi.''





'SCHRÖDER İLİE ÇAY İÇİN'



'Hayır' diyen Rumları Batı'nın, AB'ye aldığını, KKTC'yi ise cezalandırdığını vurgulayan Erdoğan, halen KKTC'nin cezalandırılmaya devam edildiğini söyledi.



Güney Kıbrıs'ın bir hafta içinde AB'ye alındığını ifade eden Erdoğan, ''Bir şey daha söylemem lazım. Bayan Merkel şu anda konuştuğunu da herhalde unutuyor. Şunu söyledi, 'Güney Kıbrıs'ı AB'ye almak yanlış olmuştur' ifadesini de kullanan kendisi. Ama bakın şimdi Güney Kıbrıs'a bir ziyaret yapıyor ve bu ifadeyi kullanıyor.



Ve ben diyorum ki, Sayın Şansölye siz, sizin şansölyeliğinizden önceki dönemi şöyle bir araştırın, bakın o zaman neyin ne olduğunu göreceksiniz ve tavsiye ederim Schröder ile de bir çay içsin'' şeklinde konuştu.





