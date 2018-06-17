Erdoğan: Bay Muharrem sen yatırımlarımızı görmüyor musun? Adam tam kör...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan güç aldığını belirterek, "İstanbul kararını vermiş, 24 Haziran demokrasi bayramınız şimdiden kutlu olsun" dedi.

Erdoğan, Adalar'da faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdan yaralayan görüntülerin geldiğini dile getirerek, "Büyükada'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, "Bay Muharrem bizim yaptığımız yatırımları görmüyor musun? Adam tam kör.Soygunlardan bahsediyor, haddini bil" dedi.

Erdoğan, "Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız. Desteklediniz. Siz kendinizi tarihe affettiremeyeceksiniz" diye konuştu.

Partisinin Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlediği, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Bugün yine destan yazıyorsun İstanbul. Leyla sensin Aslı sensin Şirin sensin gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü.

- Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Ramazan Bayramı'nızı tekrar kutluyorum. 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum. 24 Haziran'da vakit, birlik vakti diyor muyuz. İstanbul'da bu iş bitti.

- Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini İstanbul'da hayata geçirdik. İstanbul'da bizim içme suyumuz var mıydı? İstanbul'da 94'te içme suyu yok. Çöp dağları yükselmiş miydi? Kirli havayı soluyor muyduk? İstanbul'u kim yönetiyordu CHP'nin belediye başkanı yönetiyordu. Ümraniye'de çöplük patladı mı? Kim vardı orada, yine CHP'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP bu. CHP'nin olduğu yerde çöplük, pislik, susuzluk, kirli hava var. CHP'nin olduğu yerde bu tür ölümler var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik, şimdi 78 vilayetimizde doğalgaz var. Şimdi onları da bitireceğiz. AK Parti temizliktir, huzurdur, mutluluktur. Biz bunu sağladık.

- Haliç'in yanından geçmek mümkün müydü? Haliç'i gayet iyi bilirim. Haliç'te su kalmamıştı neredeyse... Kim var CHP var... Niye yapmadın bunları. Geldik, dünya ile görüşerek, özel firmalarla görüşerek işin içine girdik, Haliç'teki bütün o çamuru taşocağına naklettik. Vialand'ı doldurduk o hale getirdik. Daha sonra Boğaz'ı Haliç'e bağladık. Biz buyuz, bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın.

-Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.

- Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik

IMF bizden borç istedi. Verin dedim. Ben verin deyince IMF vazgeçti.

- Biliyorsunuz Bay Kemal Sabiha Gökçen'e de karşı çıkmıştı. Biz yapmadık ki Bay Kemal. Yetmedi, bir tane daha yapıyoruz. Anlamazsınız, anlamazsınız. Öyle zannediyorum ki bunlar uçaklarla inmeyecekler kağnılarla gelecekler. Büyük devlet, büyük ülke olmak bunu gerektirir. Takmış kafayı bizim Külliye'ye. Çok enteresan. Tıpkı ustası gibi.

- Sayın Putin'in ilk gelişi, bizim salonda kendisiyle görüşüyoruz. Süzdü etrafı ve ayrılırken büyük devlet olmanın alametifarikası budur dedi.

- Büyükada'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız.

- Neyi bekliyor Batı? Erdoğan nasıl çökecek… Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız?

- Kardeşlerim CHP zihniyetini en iyi bilen şehir İstanbul'dur. İstanbul CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir.