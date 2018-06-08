Erdoğan: Bay Muharrem, doğalgaz borularını söküp, evleri kömür sobasına mı döndüreceksiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet adaylarının 90'lı yıllara geri dönmek istediğini iddia ederek "AK Parti 258 yen tünal açtı, bunları tekrar taşla toprakla mı dolduracaksınız? Bay Muharrem siz, doğalgaz borularını söküp, evleri tekrar kömür sobasına mı döndüreceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

6 yıl önce buradan yola çıktık. Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi bir kez daha Kayseri'nin desteğini istiyoruz. Türkiye 24 Haziran ile yeni yönetim sistemine adım atacak. Bu dönemde yapılacak çalışmalarla önümüzdeki yarım asra karar verilecek. Bunun için tercihlerimizi iyi yapmalıyız. Bir tarafta Cumhur İttifakı var diğer tarafta kimler kimlerle yan yana görüyorsunuz değil mi?

Kendi seçmenlerini bölücü örgüte ziyarete gönderenleri bu millet asla affetmez. Kayseri, bu seçimlerde irademize bir kez daha sahip çıkıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Öyleyse Kayseri, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak.

Demokrasiler seçimlerin er meydanıdır. Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz, halen yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Diğerleri ne anlatıyor ? Ülkemizi nasıl eskiye götüreceklerini anlatıyorlar? Biz bunların cibiliyetini iyi biliyoruz. Bunlara kalsa bizi 90'lara geri döndürecekler.

Karşınıza yıkma vaadi ile gelenlere sorun; AK Parti Türkiye'de 284 yeni derslik yaptı. Onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 20 bin km bölünmüş yol yaptı bunları sökecek misiniz? AK Parti 258 yen tünal açtı, bunları tekrar taşla toprakla mı dolduracaksınız? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? AK Parti 29 yeni havalimanı inşa etti.

AK Parti sadece 6 ilde doğalgaz kullanırken bunu 78'e çıkardı. Çok yakında 81 olacak. Siz bu doğalgaz borularını sökecek misiniz? AK Parti yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 katrilyon tasarruf teşvik fonu ödemesi yaptı, siz bunları geri mi alacaksınız? AK Parti emeklilerin maaşını 4 katına çıkardı siz bunları yeniden eski seviyelerine mi çekeceksiniz? AK Parti Türkiye'yi 3,5 kat büyüttü, siz tekrar küçültecek misiniz? AK Parti Marmaray'ı, Yavuz Sultan Köprüsü'nü ve daha nice eseri Türkiye'ye kazandırdı, bunları yerle yeksan mı edeceksiniz? AK Parti savunma sanayide İHA'ları, SİHA'ları yaptı siz bunları toprağa mı gömeceksiniz? Sivaslı Nuri Demirağ uçak fabrikası yapmıştı, CHP burayı kapatıp gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Bu CHP böyle yatacak yerleri yok. Şimdiye kadar bunlardan terörle mücadele duydunuz mu? Onların böyle derdi yok.

AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü siz tekrar küçültecek misiniz? Nuri Demirağ uçak fabrikasında yerli uçak üretiyordu. Bu CHP fabrikayı kapatıp gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Eyy Muharrem senin ecdadın böyleydi.

Muharrem İnce'den hiç terörle mücadeleyi duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok. Beyannamelerinde böyle bir şey yok.

Söyleyeyim ben, Muharrem Edirne'de birini ziyaret ediyor ve övünüyor. Bu Demirtaş değil miydi 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan? AK Parti Suriye'de 4000 km alanı terörden temizledi, Suriyeli mülteciler temizlenen bölgelere geri dönüyor. Bay Kemal Afrin'e girmeyin diyordu. Ankara'dan İstanbul'a terör yandaşlarıyla yürüdüler. Bizim yandaşlarımız millet millet. Biz yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan dedik. Muhalefet sizden oy istemeye gelince bu soruları sorun.

Önümüzdeki dönem ülkeyi 2 kat daha büyütmeye talibiz.

Kayseri'ye 23,5 katrilyon yatırım yaptık. Kayseri'ye 3. devlet üniversitesini kazandırdık.

30 büyükşehirin tamamına şehir hastenesi yapacağız.

Kayseri Eski Hava İkmal Bakım Merkezi'nin olduğu yere millet bahçesi kuruyoruz. İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye de yapacağız.

Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?

İllerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İçerisinde gazeteler, kitaplar olacak. Çayı keki de olacak. Bedava. 24 saat hizmet verecek. Millet Kıraathaneleri, kekler çaylar, ne güzel değil mi, size de bu yakışır, biz bunlara kafa yoruyoruz.

Yüksek Hızlı Tren projelerimizin alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yıl sonunda temel atıyoruz.

Yerli ve Milli otomobil dedik. Türkiye'deki yatırımları gezdin mi?_ Bizim otomobilimiz elektrikli.