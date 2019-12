Erdoğan: Bay Kemal anamızı ağlattın, anamızı

T24 -

Erdoğan, Siteler Karacakaya caddesinde partisince düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmasına, ''Burası Siteler, burada çırak da var kalfa da var usta da var. Burada konuşmak kolay değil, her yiğidin karı değil'' diyerek başlayan Erdoğan, önce çıraklık, kalfalık yapmak gerektiğini, çıraklığı, kalfalığı atlattıklarını, şimdi ustalık dönemine girdiklerini söyledi.

Sıkıntılarını bildikleri Siteler'i, farklı projelerle sıçratmak istediklerini söyleyen Erdoğan, burayı Kalkınma Ajansı aracılığıyla özellikle tasarım projelerinin yapılacağı bir merkez haline getirmeyi, ayrıca devasa bir showroom kurmayı planladıklarını anlattı.

Türkiye'de liselerin yüzde 70'inin düz, yüzde 30'unun meslek liseleri olduğunu belirten Erdoğan, artık meslek liselerine önem vermeye başladıklarını, meslek liselerini yüzde 60-65'e çıkaracaklarını, düz lise oranını da yüzde 30'a düşüreceklerini kaydetti. Siteler gibi bölgelere meslek lisesi inşa etmeyi amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, bu okullarda hem teori hem de pratik yapılmasının sağlanacağını, öğrencilerin staj yaparken para da kazanabileceklerini ifade etti. Bunun en güzel uygulamasını Çin'de gördüğünü anlatan Erdoğan, dünyanın meşhur markalarının fabrikalarının yanına meslek liselerini de kurduklarını, aynı uygulamanın Siteler'de de yapılabileceğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''İstihdam, istihdam deniyor. İşte buyurun size istihdam'' dedi.

Yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceklerini söylediklerini anımsatan Erdoğan, eğitim konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Sağlıkta da hastane ayrımını kaldırdıklarını, herkesin istediği hastaneye gidebildiğini belirten Erdoğan, ''Bay Kemal bize az mı çektirdi. 8 yıl SSK'nın müdürlüğü yaptı, hastane kuyruklarında az mı bekledik? Doktor bey muayenehaneye çağırır, muayenehaneye de para öderdik'' ifadesini kullandı.

Ankara Etlik'te dev bir şehir hastanesi kuracaklarını, projelerin, ihalenin hazır olduğunu, seçimden sonra dozerlerin çalışmaya başlayacağını kaydeden Erdoğan, ''Artık dışarda sedye üzerinde hastam taşınmayacak. En ileri teknoloji, Amerika'da ne varsa Etlik'teki şehir hastanesinde de o olacak'' diye konuştu.

Öncelikle 16 büyükşehirde bu hastaneleri yapacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

''Benim vatandaşım şunu söylemeli, 'Benim devletim beni unutmuyor, benimle beraber.' Hani Kanuni diyor ya 'Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yani bir sağlıklı nefese devleti feda eden anlayış. Ama Bay Kemal bize bu faturaları ödetti. Şimdi ne diyor, 'Her aileye 600 lira vereceğim' diyor. Anamızı ağlattın, anamızı. Onun bir belediye başkanı da Antalya'da var. Aman yarabbim ne sözler vermiş. Diyor ki 'herkese süt'. 10 bin, 15 bin neyse işsize iş. Şimdi genel başkanı da diyor ya, 1 milyona iş. Bunlar hep böyle kuru sıkı atıyorlar. Çünkü akıl hocaları aynı yer. 'AK Parti ne veriyorsa 5 veririm, 2 anahtar...' Mantık hep aynı mantık. Biz ne aldatan ne aldanan olacağız. Ne söz verdiysek onları yerine getirdik. Biz 2 anahtar demiyoruz ama 500 bin konut dedik. 490 bin konut bitti, 360 binini sahiplerine teslim ettik. Biz söz veririz yaparız.''

Geçen yıl Türkiye'de satılan otomobil sayısının 510 bin olduğunu belirten Erdoğan, ''Hamd olsun bugünleri gördük, şimdi iki de bir Bay Kemal diyor ki 'Yoksulluk miktarı 12 milyon 750 bin'. Bay Kemal, bunu söylüyorsun, iyi güzel de acaba 8.5 yıl önce bu rakam neydi? Onu da söylesene. 19 milyondan 12 milyon 750 bine geldi. Bunu söylemiyor'' dedi.



''Ben bırakırım, sen bırakabilir misin?''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim afişinde ''asgari ücretin 825 lira'' olacağının yazılı olduğunu gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

''Sayın Bahçeli bu şekilde rakam açıklamayı bırak. Biz senden devraldığımız hükümette asgari ücret 184 liraydı. Sayın Bahçeli şu anda da 630 lira. Hadi al otur masaya rakamlar ortada. Senin 184 liranla kaç kilo ekmek, yumurta, ayçiçek yağı, ne kadar toz şeker alınıyordu, bugün ne kadar alınıyor? Eğer bizim iktidarımızda daha az alınıyorsa ben bu işi bırakırım, sen bırakabilir misin? Bu kadar açık konuşuyorum, bırakırım, yapmam bu işi, yapmam. Sen bize 23,5 milyar dolar IMF'ye borç bıraktın, biz ödedik. Şu anda borcumuz 5 milyar dolar. O borçlandı, biz ödedik. Sayın Bahçeli hesap bilmez misin sen? Ben senin çok iyi hesap bildiğini biliyorum, ne diyorsun 2009. Ortadan iki sıfır at 29. 2009, ortadan iki sıfır at, 2 ile 9'u topla 11. Ondan sonra topluyorsun 40 diyorsun. Bu cebir hesabı mıdır, matematik midir anlamadım. Bir de bu hesabı yap, Merkez Bankasının kasasında ne bıraktın 27,5 milyar dolar. Yarısından fazlası işçi döviziydi. Şimdi ne var biliyor musun o kasada? 95 milyar dolar. Kim milliyetçi? İşte ortada, sen borçlandın, biz temizliyoruz şimdi. 21 bankayı batırdın be. Ne kadar da bazen ciddi ciddi konuşuyor, anlamak mümkün değil. Nasıl bunları söylüyorlar, ayakta yalan söylenir mi? Bunlar söyler. Halep oradaysa arşın burada. 21 banka sizin döneminizde batmadı mı? 40 milyar doları siz bu millete ödetmediniz mi?''

Evlenen fakir gençlere destek olacaklarını da ifade eden Erdoğan, ''Mobilyacılarla da anlaşacağız. Fakir fukaraya evlenme noktasında desteğimiz olacak. 50 metre karelik daireler vereceğiz. Butik daire dedikleri şekilde daireler vereceğiz. Peşinat yok, ayda 100 lira taksit, 20 yıl vade. Faiz de yok. Bu dairenin içine mobilyasını da koyacağız, beyaz eşyasını da koyacağız. Evlenen gençlere ha. İstiyoruz ki ailelerimizi güçlü hale getirelim. İmkanı arttı, satsın daha büyük daireye geçsin. İşsizlere iş imkanı da sağlayacağız'' diye konuştu.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesince başlatılan; ancak bitirmekte sıkıntıya düştüğü bütün raylı sistemleri, metroyu Ulaştırma Bakanlığı olarak üstlendiklerini ve anlaşmaları yaptıklarını hatırlatarak, ''İnşallah süratle Ulaştırma Bakanlığı olarak bu projelerimizi 2 yıl civarında tamamlamayı hedefliyoruz. Yoğun bir şekilde bunun çalışmasının yapacağız ve seçim sonrası bu çalışmayla beraber bu projeler inşallah sona erecek. Böylece toplu taşımada Ankara yeni bir imkana, yeni bir zenginliğe kavuşmuş olacak'' ifadesini kullandı.

Aynı çalışmayı İzmir'de yaptıklarını anımsatan Başbakan Erdoğan, İzmir Belediyesinin 'ben bunu başaramıyorum' dediğini anlatarak, ''Ulaştırma Bakanlığı ile Egeray orada birleştik ve onların raylı sistemini orada biz tamamladık. Hala da yapmaya devam ediyoruz'' dedi.

Vatandaşlara ''27 günümüz var. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?'' diye soran Erdoğan, ''Çünkü yeni bir anayasayla yürüyeceğiz. Yine demokrasi diyeceğiz, temel hak ve özgürlükler diyeceğiz ve bu ülkede inşallah teröre karşı bir olacağız, beraber olacağız iri olacağız, diri olacağız, ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere prim vermeyeceğiz'' diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra sitelerdeki esnafı ziyaret etti. Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlardan bazılarında ''Kıymetini ustalar bilir'', ''Güzel Türkiye'm mobilyada Siteler'de ustasına, siyasette AK Parti ustasına güvenir'' yazılı pankartlar dikkati çekti.





Yürüyen yalansın, yürüyen yalan!

Bir Keçiörenli olarak vatandaşlara seslendiğini ifade eden Erdoğan, ''12 Haziran'a hep beraber yürüyoruz. Emin adımlarla yürüyoruz. 12 Haziran, yeni bir anayasanın, ileri demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere geçen yeni bir anayasanın sandıklarda teyidinin yapılacağı bir gün''ifadesini kullandı.

2001'de yola çıkarken Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceklerini söylediklerini belirten Erdoğan, bunların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu söyledi.

Erdoğan, eğitim konusunda vatandaşlara verdikleri tüm sözleri tuttuklarını belirterek, ''Kitaplar ücretsiz olacak dedik. İlköğretimde ve ortaöğretimde kitapları ücretsiz olarak veriyoruz. Sosyal güvencesi olmayanlara eğitimde mani yok dedik. Sosyal güvencen yoksa ilköğretimde şu anda erkek öğrenciye 30, kız öğrenciye 35 lira, ortaöğretimde erkek öğrenciye 45, kız öğrenciye 55 lira veriyoruz'' diye konuştu.

''Biz teksir kağıtlarıyla okurduk. Öğretmen anlattı, not tuttuk, öyle yetiştik. Şimdi yine aynı yerde mi kalacağız?'' diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

''Biz birinci hamur kağıdı verdik. Kitaplar sıranın üzerinde, eksik yok. Bilişim teknolojisi sınıflarını kurduk, çocuklarımızı, yavrularımızı bilgisayarla tanıştırdık. Bize kadar var mıydı böyle bir şey? Biz Hakkari'ye de gittiğimizde oradaki çocuklar 'Başbakan Amca bana bilgisayar verir misin?' diyor. Geldiğimiz nokta burası. Başbakan Amcan sana şimdi bilgisayardan öte bir şey verecek. Artık okullarda kara tahtayı kaldırıyoruz. Akılla tahtaya geçiyoruz. Bu akıllı tahtalar bilgisayar donanımlı olacak. Okullularımızı internet ağı ile dünyaya bağlıyoruz. Size bir de ücretsiz olarak elektronik kitap vereceğiz. Müfredat bunun içinde var. Bütün dersleriniz bunun içinde var. Tuşlarına basacaksın, ders önüne gelecek. Sadece bununla gidip geleceksin.''

Türkiye'nin şu anda dünyanın onyedinci büyük ekonomisine sahip olduğunu bildiren Başbakan Erdoğan, 2023'te ilk ona girilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Erdoğan, ''Ama ne bu CHP'nin, ne de MHP'nin vizyonu buna yeter. Neden? Çünkü hala kuru fasulyede, bisküvide bunlar. Geç onları artık nerede kaldın sen? Doğru, çünkü onlar bize nasıl bir Türkiye emanet etti. Bankaların battığı bir Türkiye'yi bize emanet ettiler. Müflis bir Türkiye. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye. Kim bize bunu devretti MHP, kimle birlikte CHP'nin yavrusu DSP ile beraber. Aynı bunlar, birbirlerinden farkları yok. Biz ödedik. Şimdi 5 milyar dolar borcumuz var. Milliyetçiyiz diyorlar değil mi? Merkez Bankası'nın kasasında ne vardı biliyor musunuz, 27,5 buçuk milyar dolar. Şimdi 95 milyar dolar var. Kim bu milleti seviyor? Biz. İnşallah 100 milyarın üzerinde olacak bu rezerv. Güçlü olmak için buna ihtiyacımız var'' diye konuştu.



''Sana bazı hesaplar sordum"

Üniversitesi olmayan il kalmadığını, Türkiye genelinde 165 üniversite bulunduğunu anlatan Erdoğan, son olarak Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesini kurduklarını söyledi.

Erdoğan, daha önce üniversite öğrencilerine burs olarak ayda 45 lira verildiğini, kendilerinin bunu 240 liraya çıkardığını dile getirdi. Erdoğan, öğrencilere yurtta kalıyorlarsa 150 lira da beslenme yardımı verdiklerini, böylece üniversite öğrencilerine verilen paranın 390 liraya ulaştığını kaydetti. Erdoğan, master öğrencilerine 480 lira, doktora öğrencilerine ise 720 lira verdiklerini belirterek, ''Onlar yokları oynadılar biz ise eğitime en büyük desteği veriyoruz'' dedi.

Sağlık alanında yaptıklarını da anlatan Erdoğan, eskiden memurun devlet hastanesine, işçinin SSK hastanesine, parası olanların da özel hastaneye gittiğini, ancak şimdi vatandaşların istediği hastaneye gittiğini, istediği yerden ilacını aldığını söyledi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Ah Bay Kemal ah, neler çektirdin sen bu millete be. Ben de sigortalıydım. Anamızı ağlattın anamızı. Git kuyruğa gir. Kuyruğa girersin, sana bir pusula verirler, numara. Ondan sonra doktor bey sizi muayenehanesine çağırır. Gidersin muayenehaneye para. 8 yıl genel müdürlük yaptı SSK'nın başında. Bize ilaçlarımızı veremiyordu. Şimdi kalkmış her aileye 600 lira vereceğim diyor. Sen bizim ilacımızı veremiyordun, ilacımızı. Her ay SSK olarak benim maaşımdan para kestin bana ilacımı veremedin, ilacımı. Şimdi kalkmış diyorsun ki 600 lira vereceğim. Hesap kim, sen kim? Tutturmuş ben hesap uzmanıyım. Hesap uzmanı olsan ne olacak. Rutine bağlamışlar seni o görevi yapmışsın, ne olur yani. Lider olmak başka bir şey. Şimdi diyor ki televizyona çıkalım. Prim yapmak istiyor. Televizyonlara çıkmayı bırak. Televizyonlara çık tek başına ne söyleyeceksen söyle, o ayrı mesele. Sen benim halkıma doğru olarak, dürüst olarak ne vadediyorsun onu söyle. Mesele bu. Dürüst ol ne yalan konuşuyorsun. Ben sana bazı hesaplar sordum. Dedim ki şu ÖSYM imtihanı yapmadan atamayla aldıkların var. 100'e yakın insan aldın. Bunlar senin akraban mı değil mi? Hangi vasıfla bunları aldın, bunları söyle. Bunların belgeleri bizde var. Zaten birçok şeyi Meclis'te senin yüzünüze vurduk. Ama tabii maalesef utanmak ayrı bir şey. Anlamıyor. Açıkla. Açıklayabildi mi yok.''

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''mail yoluyla torpil talebi'' iddiasına ilişkin de ''Seni bu tuzağa kim düşürdü? Bu maili sana veren kim, açıkla. Mail atmak mesele değil. Birisi senin adına mail atar. Kılıçdaroğlu için de birisi mail atar. Mail atmak zor değil. Kalk açıkla. Kim seni bu oyuna getirdi? Açıklayamaz. Çünkü devamlı iftira. Şimdi tutturmuş benim bakanlar, milletvekilleri ve partimle ilgili söylediklerimden isim veriyor. Şu bakan, bu bakan. Sana mı kaldı benim partimle ilgili hangi bakanı, hangi milletvekilini niçin aday yapmadığımız, veyahut niçin bir değişikliğe gittiğimizle ilgili değerlendirme? Sana mı kaldı? Bu bizim kendi sorunumuzdur, kendi anlayışımızdır. Biz gerektiğini gerekli zamanda yaparız. Bunun içeriğini de sana açıklamaya bir mecburiyetim yok. Bunların üzerinden rant elde etme derdi ne zamandan beri başladı. Sen kendi işine bak. Bir genel başkandan görevi nasıl aldığın belli. Yürüyen yalansın, yürüyen yalan. Çünkü eski genel başkanını ziyarete gidiyor, ziyaretten çıkıyor 'aday değilim' diyor. Ertesi sabah adaylığını açıklıyor. Duruş var ya o duruş. Duruş çok önemli. Söz, söz çok önemli.''