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Politika

Erdoğan başsağlığı diledi ANKARA (A.A) 

20 Ocak 2012 01:34

-Erdoğan başsağlığı diledi ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hakkari kent merkezindeki patlamada yaşamını kaybeden üniversite öğrencisi Zeki Yeşil'in babası Faysal Yeşil'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Erdoğan, olayda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeki Yeşil'in babası Faysal Yeşil'i telefonla aradı.  Başsağlığı dileklerini baba Yeşil'e ileten Başbakan Erdoğan, sabır diledi. Patlamada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zeki Yeşil'in Çanakkale Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi olduğu ve yarıyıl tatili nedeniyle memleketi Hakkari'de olduğu öğrenildi.

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