Erdoğan: Başörtüsü konusunda hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım

T24 - Ankara'da sürpriz bir zirve gerçekleşti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TESK Genel Kurulu öncesinde bir araya geldi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Anayasayla ilgili olarak tabii ki görüştük de yani bugün dedik meydanlarda bir şeyi konuşuyorsun, söylüyorsun. Nedir? Bir başörtü meselesini devamlı dillendirdiniz, söylediniz. Ben de ne dedim? ’Bugünden tezi yok, hemen adımı atalım. Hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım" dedi.



Erdoğan, Rixos Otel’de düzenlenen TESK Genel Kurulu’ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptınız, başbaşa..."’ sözleri üzerine,"baş başa değil, tüm milletvekili arkadaşlarımız, bakan arkadaşlarımız birlikte görüştük sohbet havasında..." dedi.



Bir gazetecinin, "referandum sert geçmişti yeni bir sayfa açıldı" sözleri üzerine, Erdoğan, "böyle bir şey yok, sıkıntı yok" dedi.



"Yeni Anayasa gündeme geldi mi şeklindeki soru üzerine, "Anayasayla ilgili olarak tabii ki görüştük de yani bugün dedik meydanlarda bir şeyi konuşuyorsun, söylüyorsun. Nedir? Bir başörtü meselesini devamlı dillendirdiniz, söylediniz. Ben de ne dedim? (Bugünden tezi yok hemen adımı atalım. Hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım)" dedi.



Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, "türban" demesi üzerine,"başörtüsü" dedi.

10 dakika görüştüler



TESK'in 18'nci Genel Kurulu öncesinde gerçekleşen buluşmada Başbakan Erdoğan ve ve CHP lideri Kılıçdaroğlu yaklaşık 10 dakika görüştü.



TESK Genel Kurulu'nun yapıldığı salona saat 10.22'de ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. CHP lideri bekleme salonuna alındı. CHP liderinden sonra Başbakan Erdoğan da yanında bakanlarla birlikte geldi. İki lider burada bir süre görüştü.



Görüşmede Başbakan Erdoğan’ın yanında Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Başmüzakereci Egemen Bağış bulunurken, Kılıçdaroğlu’nun yanında ise Akif Hamzaçebi, Faik Öztrak ve Umut Oran vardı.

Dört aşamalı güvenlik zinciri



TESK'in genel kurul salonuna girebilmek için dört aşamalı güvenlik çemberi oluşturuldu.

Öncelikle otelin ana giriş kapısında başlayan arama, ardından salonun bulunduğu katta ise üç aşamalı olarak gerçekleşti. Asansörün bitiminden itibaren üst ve çanta aramasını geçenler, beş adım sonra üçüncü aşama ile karşılaştı. Orayı da aşmayı başaranlar bu kez salonun girişinde kimlik kontrolüne tabi tutuldu.

TESK'in Genel Kurulu'na daha önce de başbakanlar ve cumhurbaşkanları katılmış, ancak böylesine yoğun bir güvenlik önlemi alınmamıştı.