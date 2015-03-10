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Erdoğan: Başkanlık konuşulmaz, yaşanır

'ABD’de diktatörlük mü var? Fransa’da, Meksika’da, Arjantin’de diktatörlük mü var?Böyle gidişe milletimiz izin vermez'

10 Mart 2015 16:21

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Başkanlığa seçilen kişinin orada kalması durumu söz konusu olamaz. Görev süresi, kaç defa seçilebileceği belli olur.Konu sıradan teori olayı değildir. Bu konuşulmaz yaşanır" dedi.

4. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

Yeni Türkiye için yeni Anayasa’ya ve başkanlık sistemine ihtiyacımız var. Başkanlık sistemi bize yabancı değil. Mevcut gömlek bu vücuda dar geliyor. Esasen cumhuriyet kurulduğunda beri bu tartışma yapıla gelmiştir. Ama bunu gerçekleştirmeye ya zaman ya da güç yetmemiştir. Benim bunu dile getirmem günlük siyaset anlamına gelmemeli. Başkanlık sistemi benim şahsi arzum değildir.

Başkanlığa seçilen kişinin orada kalması durumu söz konusu olamaz. Görev süresi, kaç defa seçilebileceği belli olur.Konu sıradan teori olayı değildir. Bu konuşulmaz yaşanır. Bunu aynı zamanda yaşadığım için anlatıyorum.Başkanlık sisteminden diktatörlük, padişahlık anlayanlar kendi milletlerine güvenleri olmayanlardır. ABD’de diktatörlük mü var? Fransa’da, Meksika’da, Arjantin’de diktatörlük mü var?Böyle gidişe milletimiz izin vermez.

 

 

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