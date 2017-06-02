Erdoğan başkanlığındaki, AKP MYK toplantısının tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk AKP MYK toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı 6 Haziran Salı günü saat 14:00'te yapılacak.
MKYK, 29 Mayıs'ta toplanmıştı
AKP'nin yeni MYK'sı, 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK'nın ardından açıklanmıştı. MYK listesini, AKP'nin yeni sözcüsü Mahir Ünal açıklamıştı.
AKP’nin yeni MYK’sı
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mustafa Ataş
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Öznur Çalık
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Erol Kaya
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Cevdet Yılmaz
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatih Şahin
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Ravza Kavakçı Kan
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Vedat Demiröz
Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Çiğdem Karaarslan
Araştırma ve Gelişmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı -Hamza Dağ
Genel Sekreter - Abdülhamid Gül
Parti Sözcüsü - Mahir Ünal