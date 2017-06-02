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Erdoğan başkanlığındaki, AKP MYK toplantısının tarihi belli oldu

AKP'nin yeni MYK'sı, 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK'nın ardından açıklanmıştı

02 Haziran 2017 14:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk AKP MYK toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı 6 Haziran Salı günü saat 14:00'te yapılacak. 

 

MKYK, 29 Mayıs'ta toplanmıştı

 

AKP'nin yeni MYK'sı, 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK'nın ardından açıklanmıştı. MYK listesini, AKP'nin yeni sözcüsü Mahir Ünal açıklamıştı. 

 

AKP’nin yeni MYK’sı

 

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mustafa Ataş

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Öznur Çalık

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatih Şahin

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Ravza Kavakçı Kan

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Vedat Demiröz

Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Çiğdem Karaarslan

Araştırma ve Gelişmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı -Hamza Dağ

Genel Sekreter - Abdülhamid Gül

Parti Sözcüsü - Mahir Ünal

 

 

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