Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'na Hulusi Akar da katılacak

Bakanlar Kurulu, bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Beştepe'de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katılacak.
Hulusi Akar'ın 15 Temmuz darbe girişimi ardından görevden alınacağı iddia edilmiş, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Dere geçilirken at değiştirilmez" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.
Görevden alınacağı iddia edilen isimlerden biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan olmuştu.
Hakan Fidan darbe girişimini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a haber vermemesi nedeniyle eleştirilmişti.