Erdoğan: Basında yer alan Çin haberlerinin büyük bir kısmı yalan ya da istismar

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda büyükelçilere veridiği iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basında yer alan Doğu Türkistan'daki Müslümanlara zulüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Medyada dolaşan, büyük bir kısmı da yalan ya da istismar olan bu haberlerden sonra İstanbul'da asla tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı" diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye gelen turistlerin misafir olduklarını ve kimsenin provokasyonlara gelmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

"300 bin insanın ölümüne neden olan bir rejimi savunmak insani, vicdani değildir. 2 milyon insana biz ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Tüm Batı'da yaklaşık 250 bin civarında Suriyeli var. Etnik ya da dini hiçbir ayrım yapmadan herkese kapımızı açtık. Sadece Tel Abyad'daki gelişmelerden dolayı 20 bini aşkın Suriyeli sığınmacıya kapılarımızı açtık. Ama bunlara rağmen kara propaganda yürütenler oldu. Etnik ayrım yaptığımızı iddia edenler oldu.

'Suriyeli mültecilere 6 milyar dolar harcadık, 400 milyon doları yurtdışından geldi'

"Bunca harcanan paradan sonra uluslararası kaynaklardan gelen para 400 milyon dolar. 6 milyar dolar harcadık, 400 milyon dolar geldi. Beklentilerimizin çok altında kaldı. Ama biz insani yardımlarımıza devam edeceğiz. En iyi kampların ülkemizde yer aldığını herkes biliyor.

"Her ülke teröristlere karşı bilgi paylaşımı dahil etkin bilgilendirme yapmalı. Benim teröristim iyi senin teröristin kötü olmaz. Türkiye 1300 yabancıyı tutukladı ya da sınır dışı etti. 14 binden fazla insanın ülkeye girişi yasaklandı. Teröristlerin geldiği ülkelerin de üzerine düşeni yapması gerekir.

'Mezhep savaşı çıkartmak isteyenlere karşı

akıl ve ahlakla mücadele etmek zorundayız'

"Mısır'da Mursi başta ülkedeki muhalif seslerin kesilmesine yönelik yapılanlar doğru değildir. Mısır'daki tablo, terör örgütlerinin zemin kazanmasından başka bir amaca hizmet etmiyor. Mısır halkı bizim kardeşimizdir. Biz Mısır halkının dostu ve kardeşi olarak konuşuyoruz.

"Yemen'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Yemen'deki olayların çözümü siyasi çözümle mümkümdür. Oraya da gıda ve yiyecek yardımlarımızı gönderiyoruz. İslam dünyasında bir mezhep savaşı çıkartmak isteyenlere karşı birlikte akıl ve ahlakla mücadele etmek zorundayız. Libya'da akan kanın durması için siyasi diyalog sürecinin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.

AB'de yeni fasılların açılması ve üyelik sürecinin hızlandırılmasına büyük önem veriyoruz.Durgunluk içindeki müzakere sürecinin hızlandırılmasını istiyoruz. 2 yıldır paralel devlet ile mücadele etmekteyiz.

'Çin'le ilgili medyada dolaşan haberlerin büyük bir kısmı yalan ya da istismar'

Çin'e bir ziyarette bulunacağım. Çin seyahati öncesindeki gelişmeler manidardır. Bu akşam bunu size paylaşmak istiyorum. Dünyanın her yerinde bizim soydaşlarımız var. Yaşanan bütün hadiseler bizi doğrudan ilgilendiriyor.

Medyada dolaşan, büyük bir kısmı da yalan ya da istismar olan bu haberlerden sonra İstanbul'da asla tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Ülkemize gezmeye, yaşamaya gelen Doğu Asyalı insanlar bizim dostumuzdur. Onlar bizim misafirimizdir.

İstanbul'da yaşanan provokatif olaylar bize yakışmaz. Provakatörlerin oyununa gelmeyin. Ülkemize gelenler bize emanettir.

'Paralel Yapı'nın milleti istismarı 40 yıllık bir hazırlıktır'

Ulusal güvenliğimizi tehdit eden Paralel Yapı ile mücadele içindeyiz. Bu yapı milletimizin iyi niyetini istismar etmiş bir yapıdır. Her yerde bunu yapıyorlar ve bu 40 yıllık bir hazırlıktır. Bu örgüte karşı sizleri yanımızda istiyoruz. Milli Güvenlik siyaset belgesi içinde bu örgüt yerini almıştır. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden legal görünümlü illegal örgütlerden birisidir.