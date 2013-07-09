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Başbakan Erdoğan kurmaylarla çözüm süreci zirvesi yaptı

Başbakan Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte sürpriz bir değerlendirme toplantısı yaptı

09 Temmuz 2013 21:10

Öğle saatlerinde Keçiören’deki evinden Başbakanlık Resmi Konutu’na gelen Başbakan Tayyip Erdoğan, programında olmamasına rağmen kurmaylarıyla bir araya geldi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Erdoğan ve kurmayları çözüm süreciyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin'in haberine göre, saat 17.00’de başlayan toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadulah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala katıldı.

 Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede çözüm süreci kapsamında çalışmaların değerlendirildiği bildirildi

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