Erdoğan: Barak ile görüşmeyeceğim

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, kriz nedeniyle son anda iptal edilmezse pazar günü Türkiye'ye gelmesi beeklenen İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile görüşmeyeceğini açıkladı.





Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye ziyareti tartışma konusu olan Barak için “Benim bir görüşmem olmayacak” dedi.





Erdoğan şunları söyledi:





“İsrail'de şu anda bir koalisyon hükümeti olması bizi bağlamaz, o İsrail'in sorunudur. Koalisyonun ilkeleri olur, herkes o ilkelere saygılı hareket eder. Şu anda uç bir siyasi parti açıklama yaptı, hoşgörüyle karşılayalım, diyemeyiz. Biz asırlar boyu İsrail halkına, Musevilere karşı hoşgörüyü göstermişiz. Şu anda İsrail tarafından yapılan açıklamaya karşı gereken yapılacaktır, zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı.”





Erdoğan, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a Tel Aviv'de diplomatik geleneklere aykırı olarak sergilenen kaba tavır konusunda da Dışişleri'nin gerekli açıklamayı yaptığını söyledi. Bsözleri, henüz Dışişleri'nin Çelikkol açıklaması yapılmadan önce dile getiren Erdoğan, gazetecilerin ilk açıklamada böyle bir bölüm bulunmadığını söylemesi üzerine, “Var. Koltuğun hangi marka olduğu tabii söylenecek değil, ama var. Biraz önce açıklamayı gördüm” dedi.





Erdoğan'ın bu sözlerinden yaklaşık 10 dakika sonra Dışişleri'nin İsrail'den “izahat ve özür beklendiğini” içeren açıklaması geldi.