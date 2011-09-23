-Erdoğan, Ban'la görüştü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.09.2011 - Özlem Şahin Şakar/Adem Kadam - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 66. Dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerine katıldığı New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştü. Başbakan Erdoğan'ın BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Ban ile yaptığı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan katıldı. Görüşmede Ban Ki-mun'un özel kalem müdürü Vijay Nambiar da hazır bulundu. Görüşmenin başında Ban Ki-mun ile Başbakan Erdoğan el sıkıştılar, daha sonra Başbakan Erdoğan BM defterini imzaladı. Görüşme daha sonra basına kapatıldı. Erdoğan bu gece Türkevi'nde kendi onuruna verilecek resepsiyona ve ''Osmanlı Barışının Temelleri: Yüzyıllara Yayılan Belgeler'' adlı Osmanlı arşiv belgeleri sergisinin açılışına katılacak.